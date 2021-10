Apple Music pourrait arriver sur la PlayStation 5

L’incohérence de l’option Apple Music suggère que l’utilisateur de Reddit et Eurogamer ont pu avoir un aperçu de quelque chose que Sony et Apple préparent. Comme indiqué précédemment, les deux entreprises ont récemment travaillé ensemble sur une promotion Apple TV+ pour les propriétaires de PS5, il semble donc qu’il y ait une relation entre elles.

L’une des caractéristiques les plus innovantes des consoles de jeu modernes est la possibilité de faire tourner d’autres applications en arrière-plan tout en jouant à un jeu. Un exemple courant est la lecture de musique depuis Spotify tout en jouant sur la PS5, avec des commandes intuitives accessibles directement depuis le centre de contrôle de la PS5. Actuellement, Spotify est la seule plateforme de streaming musical disponible sur la PS5, bien qu’il existe une multitude d’autres services comme Apple Music, Tidal, etc.