Le Galaxy S21 FE sera définitivement lancé ... en janvier 2022

Le Galaxy S21 FE doit être l’appareil mobile le plus déroutant de ces dernières années, passant d’une longue rumeur de retard à une sortie imminente et même à une annulation à un moment donné au cours des dernières semaines seulement.

Les signaux apparemment contradictoires de Samsung ces derniers temps n’ont évidemment rien fait pour clarifier les choses, mais selon au moins un initié bien connu, cet événement Unpacked du 20 octobre confirmé plus tôt cette semaine peut s’avérer ne pas être lié au « Fan Edition » du Galaxy S21.

Ce qui était initialement censé se produire en août ou même en juillet ne s’est toujours pas produit, la dernière prédiction de Ross Young prévoyant un début de production du Galaxy S21 FE 5G en décembre. Si vous n’êtes pas familier avec le nom et la réputation de Young, sachez qu’il s’agit d’un analyste de la chaîne d’approvisionnement très expérimenté, avec une solide expérience dans l’anticipation des lancements de produits (et des annulations) en fonction des rumeurs dans l’industrie de la fabrication de smartphones.

Weighing in on Samsung Unpacked Part 2, we don’t think the S21 FE will be announced next week with shipments by the end of October as production doesn’t start till December. We are Team January for the S21 FE launch.

—Ross Young (@DSCCRoss) October 14, 2021