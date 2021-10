Vous vous souvenez de tous les produits que vous vous attendiez à voir présentés lors de l’événement California Streaming d’Apple le mois dernier, mais qu’Apple n’a jamais mentionnés ? Comme les AirPods 3, par exemple ?

Eh bien, j’ai de bonnes nouvelles à vous annoncer en ce début de journée. Un tweet du vice-président senior du marketing d’Apple, Greg Joswiak, révèle que Apple tiendra un événement « Unleashed » (« Accrochez-vous » en français) le 18 octobre à partir de 19 heures, heure française.

Apple surprend en annonçant un événement sur les nouveaux produits un lundi

Les AirPods 3 pourraient avoir un design ressemblant aux AirPods Pro avec une tige plus courte, une plus grande autonomie, un son amélioré, un étui de transport/charge redessiné, et plus encore. L’annulation du bruit ne devrait pas être transférée de la version Pro, car Apple souhaite qu’elle reste la principale raison pour laquelle les consommateurs paient 280 euros pour la version haut de gamme de ces écouteurs sans fil.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl —Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile un grand nombre de Mac lundi prochain. En ce qui concerne les projets à long terme, Apple a travaillé sur son casque de réalité mixte, mais il ne devrait pas apparaître le 18 octobre. En parlant de la date, c’est un lundi, ce qui est un jour inhabituel pour Apple de présenter de nouveaux produits. Mais le mardi 19 est déjà pris par Google qui devrait présenter les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro à cette date.

On ne voit pas souvent Apple céder à qui que ce soit, et encore moins à Google, mais la date a été annoncée et l’événement a lieu un lundi. En attendant, nous allons essayer de savoir si nous devons appliquer une quelconque signification au titre de l’événement, « Unleashed ». Il y a souvent un lien et, dans ce cas, cela pourrait avoir un rapport avec la dernière puce « M » d’Apple. Le successeur du puissant M1 avec ses 16 milliards de transistors pourrait être utilisé pour alimenter certains des nouveaux Mac qu’Apple devrait annoncer.

Focus sur les Mac

Si Apple dévoile le successeur du M1, il pourrait porter le nom de M1X. Conçue par Apple pour remplacer les processeurs Intel qu’elle utilisait, la série M est fabriquée par TSMC à l’aide de son nœud de processus 5 nm.

Comme elle le fait depuis le début de la pandémie, Apple va pré-enregistrer l’événement. Et oui, il pourrait s’agir du dernier événement d’Apple de l’année. Lors de l’événement du mois dernier, Apple a présenté sa nouvelle gamme d’iPhone 13 composée de l’iPhone 13, de l’iPhone 13 mini, de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max. Elle a également dévoilé deux nouvelles tablettes iPad, dont le dernier modèle de base et la sixième génération de l’iPad mini. Au cours du même événement, Apple a annoncé l’Apple Watch Series 7.