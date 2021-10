Microsoft a célébré le lancement de Windows 11 en dévoilant sa dernière version phare. Présentant sa nouvelle offre comme « une étape passionnante dans l’histoire de Windows », Panos Panay, chef de produit de Microsoft pour Windows et les appareils, a noté « qu’une nouvelle ère pour le PC commence aujourd’hui ».

Dans un article de blog de l’entreprise, Panay a ajouté « qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour acheter un PC », et que, « que ce soit pour travailler, créer, se connecter, apprendre ou jouer, le PC continuera à jouer un rôle pertinent et durable dans nos vies ». Windows 11 est la première mise à niveau majeure de la plateforme logicielle depuis le lancement de Windows 10 en juillet 2015, et marque donc un point crucial pour Microsoft.

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs, Microsoft aura à cœur de s’assurer que le nouveau logiciel est déployé sur le plus grand nombre d’appareils possible, le plus rapidement possible. Cependant, des problèmes ont déjà été signalés concernant la configuration requise pour Windows 11, avec un rapport récent indiquant que de nombreux appareils professionnels ne seront pas en mesure d’exécuter la nouvelle version en raison de matériel obsolète.

Panay a noté que, ces dernières semaines, de nouveaux appareils Windows 11 ont été dévoilés par la plupart des grands fabricants de PC, notamment Asus, HP et Lenovo, et que Acer, Dell et Samsung devraient bientôt suivre.

Microsoft a également dévoilé un grand nombre de ses propres appareils Surface internes qui, selon elle, sont spécialement conçus pour tirer le meilleur parti de Windows 11.

Un OS plébiscité par tous

« Aucun autre écosystème n’a l’ampleur et la portée de l’écosystème Windows pour répondre aux besoins des gens, qu’il s’agisse de créateurs, de développeurs, d’étudiants et d’enseignants, d’entreprises et de joueurs, à tous les prix et dans tous les facteurs de forme », a noté Panay. Windows 11 n’apporte pas seulement des mises à jour et des améliorations en matière de sécurité, de jeux, de travail hybride, mais aussi un tout nouveau look à vos logiciels—vous pouvez en savoir plus dans mon test complet de Windows 11.

« Nous sommes reconnaissants à l’ensemble de notre écosystème de partenaires qui ont joué un rôle important en nous aidant à nous préparer à mettre Windows 11 entre les mains de nos clients du monde entier. Des partenaires OEM et app, au silicium, au commerce, en passant par nos Windows Insiders, un lancement de cette envergure mondiale ne pourrait être réalisé sans eux », a déclaré Panay. « Au nom de toute l’équipe, nous sommes ravis de vous présenter Windows 11, le Windows qui vous rapproche de ce que vous aimez. Nous sommes impatients de voir les rêves et les idées que vous donnez vie avec Windows 11. Ce n’est que le début ».