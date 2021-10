Le lancement du OnePlus 9RT est confirmé pour le 13 octobre en Chine

On ne sait toujours pas quand il sera disponible, et il pourrait être uniquement réservé au marché chinois. La société lancera le OnePlus 9RT 5G en Chine le 13 octobre à 13h30 en France.

Il serait certainement un excellent appareil à considérer pour votre prochain smartphone de milieu de gamme, car les rumeurs suggèrent qu’il pourrait disposer de 12 Go de RAM, d’une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge de 65 W et d’un écran qui pourrait offrir des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous ne sommes pas sûrs du processeur que nous aurons dans le 9RT, car certains prétendent qu’il pourrait avoir une puce Snapdragon 888, tandis que d’autres pensent qu’il s’agira du Snapdragon 870 sous le capot.

Si c’est effectivement le design du nouveau 9RT, je dois admettre qu’il est beau. Les rendus et le prix suggèrent que ce nouvel appareil pourrait être une combinaison du OnePlus 9R et du OnePlus 9. En d’autres termes, nous nous attendons à ce qu’il soit meilleur que le OnePlus 9R, mais pas aussi bon que les derniers appareils phares de la société, comme le OnePlus 9 Pro .

Les rumeurs suggèrent que OnePlus pourrait lancer un nouvel appareil dès la semaine prochaine. Un informateur bien connu, Digital Chat Station, suggère que OnePlus lancera le nouveau OnePlus 9RT fonctionnant sous Android 11 avec ColorOS 12 comme surcouche. Il pense également que l’appareil arrivera en 3 coloris avec un prix qui pourrait se situer entre 310 et 465 dollars . Il suggère également que l’appareil partagerait un design analogue à celui trouvé dans le OnePlus 9R et que le bloc de caméra sera pratiquement le même.

La série T de OnePlus est généralement arrivée comme un modèle légèrement amélioré avec de meilleures spécifications et du matériel de caméra. Pourtant, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas d’autres appareils OnePlus lancés pour cette fin d’année 2021, car les rumeurs suggèrent qu’ un nouveau OnePlus 9RT est en route , et les derniers rendus révèlent un smartphone alléchant. Aujourd’hui, OnePlus a officiellement confirmé la date de lancement de l’appareil en Chine.

Nous avons reçu plusieurs surprises de la part de OnePlus en 2021. Grâce à ses appareils bas de gamme, la société a réussi à devenir le constructeur à la croissance la plus rapide au cours de la première moitié de 2021, et elle a récemment annoncé qu’elle ne sortirait pas un nouveau OnePlus 9T.