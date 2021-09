Tout ce qui a été annoncé lors de l’événement Surface : Duo 2, Laptop Studio, et plus encore

L’événement très attendu de Microsoft sur les produits Surface a eu lieu ce mercredi, et j’ai des tonnes d’informations à partager. Avant l’événement Surface, on attendait avec impatience ce que la société allait annoncer. Non seulement l’événement matériel de Microsoft arrive quelques semaines avant les débuts de Windows 11, mais il est largement admis que la gamme Surface de la société servira de rampe de lancement pour ce que les consommateurs peuvent attendre du système d’exploitation de prochaine génération.

« Tout au long de notre histoire en tant que Surface, nous avons vu que les expériences les plus significatives proviennent de l’innovation à l’intersection du matériel et du logiciel », a déclaré Microsoft au sujet du lancement. « Cette idée a été le catalyseur de Surface — pour construire du matériel qui ne serait pas seulement une scène pour Windows, mais qui pousserait la plateforme et l’écosystème vers l’avant ».

Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft, a continué à souligner comment Surface est conçu pour s’adapter à chacun de nos besoins. La société a couronné l’événement en présentant un nouveau Surface Laptop Studio, un smartphone pliable Surface Duo 2, et plus encore.

Voici tout ce que Microsoft a annoncé lors de son événement du 22 septembre 2021, ce que vous devez savoir et quand vous pourrez commander les nouveaux produits.

Surface Duo 2

Bien que le premier smartphone Surface Duo n’ait pas été un succès grand public, Microsoft en a tiré les enseignements pour le Surface Duo 2. Le Surface Duo 2 de cette année est une mise à jour itérative, qui améliore bon nombre des points sensibles de son prédécesseur, tout en conservant le facteur de forme à double écran de l’original, qui fait partie de l’homonyme du Duo.

Vous disposez toujours d’un facteur de forme à double écran comprenant deux écrans de 5,8 pouces qui peuvent être dépliés et combinés pour former un écran PixelSense Fusion de 8,3 pouces protégé par le verre Gorilla Glass Victus de Corning, mais cette année, vous disposez également d’un processeur Snapdragon 888 tout à fait moderne sous le capot. Cela rend le Duo 2 compétitif par rapport aux flagships Android modernes, comme le Galaxy Z Fold 3 5G de Samsung, et Microsoft affirme que son appareil mobile multitâche est capable de tenir toute la journée grâce à sa batterie de 4 449 mAh.

Une autre grande amélioration cette année est le système de caméra — vous obtenez une triple caméra à l’arrière, avec un objectif ultra-large de 16 mégapixels, une caméra large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels qui fournit un zoom optique 2x. Microsoft équipe également le Duo 2 d’une caméra frontale de 12 mégapixels pour les appels vidéo. Il y a même une barre LED la charnière pour vous donner accès à l’heure et aux notifications sans avoir à ouvrir votre appareil.

En termes de connectivité, ce smartphone prend en charge le Wi-Fi 6 802.11ax, ainsi que la connectivité 5G avec prise en charge des réseaux mmWave aux États-Unis. Le smartphone peut être configuré avec 128, 256 ou 512 Go de stockage, et toutes les configurations sont livrées avec 8 Go de RAM LPDDR5. Il est alimenté par le système d’exploitation Android 11 de Google avec des modifications apportées par Microsoft. Il prend en charge une sécurité de niveau entreprise avec un lecteur d’empreintes digitales. Et comme la plupart des smartphones modernes aujourd’hui, un bloc d’alimentation n’est pas inclus dans la boîte — seul un câble de charge USB-C sera fourni, bien que certaines versions en Europe seront livrées avec des écouteurs USB-C également. Le Surface Duo 2 prendra également en charge la saisie au stylet avec le Surface Pen de Microsoft.

Disponible dans les coloris Obsidienne et Glacier, le Surface Duo 2 sera disponible en France le 21 octobre à partir de 1 599 €.

Surface Laptop Studio

Ce que la rumeur appelait à l’origine le Surface Book 4 est désormais officiellement connu sous le nom de Surface Laptop Studio. Il s’agit de la dernière version de Microsoft sur le facteur de forme de l’ordinateur portable convertible, combinant la charnière de sa gamme Surface Pro avec sa gamme Surface Laptop pour obtenir une machine qui ressemble à l’iPad Pro d’Apple avec le nouveau Magic Keyboard Cover.

Conçu pour les créateurs, l’ordinateur portable est doté d’un écran de 14 pouces et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, le design de l’ordinateur portable n’est pas entièrement nouveau, puisque la charnière médiane du couvercle est utilisée par Acer depuis quelques générations maintenant et est connue sous le nom de charnière Ezel sur certains ordinateurs portables ConceptD de cette société destinés aux professionnels.

La puissance est fournie par les processeurs Intel de 35 watts de la 11e génération de la série H (le modèle i7-1170H est le plus puissant) et par les cartes graphiques intégrées Intel Iris Xe ou les cartes discrètes NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Les configurations professionnelles peuvent opter pour un GPU NVIDIA GeForce RTX A2000 à la place, mais cela ne sera pas disponible pour les consommateurs.

La nouveauté de la gamme Surface cette année est la prise en charge du port Thunderbolt 4 d’Intel, et deux de ces ports sont présents sur ce convertible, ainsi que le traditionnel port Surface Connect pour l’alimentation et le docking, ainsi qu’une prise casque de 3,5 mm. La technologie Dolby Atmos est prise en charge sur les haut-parleurs intégrés, et les touches mécaniques contribuent à rendre le clavier plus raffiné pour les professionnels. La saisie au stylet est prise en charge, et Microsoft annonce que cet ordinateur portable fonctionnera avec le nouveau Surface Slim Pen 2.

L’ordinateur portable sera disponible en France début 2022.

Surface Pro 8

Microsoft se vante que l’amélioration de la vitesse du modèle Surface Pro de cette année la rend deux fois plus rapide que l’édition sortante. La mise à jour de cette année apporte de sérieuses améliorations en termes de performances, et la société affirme que la nouvelle Surface Pro 8 peut gérer des performances CPU soutenues 40 % plus élevées et des performances graphiques 74 % meilleures que la 7. Ces nouveaux gains sont alimentés par les processeurs Core i5 et i7 quadricœurs de 11e génération d’Intel sur la version grand public. Les entreprises peuvent choisir entre des configurations Core i3 et Core i7, ainsi qu’un support haut débit mobile LTE en option. La Pro 8 est équipée de la carte graphique Intel Iris Xe, à l’exception du modèle de base pour les entreprises, qui est équipé de la carte graphique Intel UHD. La mémoire vive commence à 8 Go et atteint 32 Go. C’est la Surface Pro la plus puissante que Microsoft ait jamais conçu, a proclamé l’entreprise.

Cependant, les grands changements ne se trouvent pas sous le capot. Il y a quelques améliorations significatives de la surface de la Surface Pro 8, y compris un meilleur écran Pro qui est 11 % plus grand. La Surface Pro 8 est maintenant livrée avec un écran PixelSense Flow de 13 pouces avec une résolution de 2 880 x 1 920 pixels tout en conservant le format 3:2 caractéristique de la gamme.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz rend cette tablette idéale pour les jeux légers et les montages créatifs de projets vidéo en déplacement. La béquille caractéristique de la gamme est toujours là, et elle permet une inclinaison de 165 degrés. Le microphone, la caméra et les haut-parleurs ont tous été améliorés. La mise à niveau de cette année ajoute également la prise en charge de ports Thunderbolt 4 — une première pour la gamme, ce qui la rend compatible avec les eGPU, et permet de l’utiliser pour les jeux AAA avec la carte graphique adéquate.

Un grand changement cette année est qu’il y a un nouveau Type Cover pour la Surface Pro 8 qui loge et charge le Slim Pen 2 intégré.

La Surface Pro 8 sera disponible en France le 28 octobre dans sa version grand public à partir de 1 179 euros.

Surface Pro X

Contrairement à la Surface Pro 8, la Surface Pro X n’a pas bénéficié d’une grande mise à niveau cette année. Au lieu d’intégrer les derniers processeurs dans sa machine Windows on ARM, Microsoft s’efforce de rendre la Pro X plus accessible à un plus grand nombre de personnes en abaissant le prix d’entrée. Le modèle de base le plus bas renonce à l’omniprésente connectivité LTE en faveur d’une configuration Wi-Fi uniquement.

L’ordinateur portable alimenté par une puce ARM fonctionne avec les processeurs personnalisés SQ1 et SQ2 de Microsoft, avec des puces graphiques SQ Adreno intégrées, et elle est livrée avec un écran PixelSense de 13 pouces au format 3:2. Contrairement à Apple qui a adopté la technologie ARM pour ses MacBook Pro et MacBook Air équipés du processeur M1, Microsoft a mis plus de temps à passer à cette technologie. Cependant, les améliorations apportées aux PC ARM dans Windows 11 devraient considérablement améliorer la situation.

Si vous optez pour une configuration LTE, le Gigabit LTE est pris en charge, et Microsoft annonce jusqu’à 15 heures d’autonomie sur une « utilisation typique de l’appareil ». La Surface Pro X est également compatible avec le clavier Surface Pro Signature et le clavier Surface Pro, ce dernier étant également anciennement connu sous les noms de clavier Surface Pro X Signature et Surface Pro X Keyboard. Et comme la gamme de PC Surface de cette année, la Surface Pro X est également compatible avec le nouveau Surface Slim Pen 2 de Microsoft.

Elle sera disponible en France début 2022.

Surface Go 3



La gamme Surface Go est considérée comme l’alternative abordable à la Surface Pro de Microsoft, et la Surface Go 3 de cette année ne fait pas exception. Conçue pour les étudiants et à un prix abordable, la Surface Go 3 présente le meilleur de Windows 11 avec une connectivité LTE Advanced en option pour un accès omniprésent à Internet.

« C’est la Go la plus rapide et la plus portable à ce jour », s’exclame l’entreprise.

Pesant 544 g, elle est dotée d’un écran de 10,5 pouces au format 3:2, de la prise en charge Dolby Audio par les haut-parleurs intégrés et de microphones de studio pour les discussions audio et vidéo. La version actualisée de cette année reprend tout ce que l’on aime de la gamme, tout en offrant une puissance accrue. Microsoft affirme que le nouveau processeur Intel Core i3 intégré au modèle de cette année offre une vitesse accrue de 60 %.

Avec un prix de départ de 439 euros pour l’édition Wi-Fi (les modèles 4G LTE seront disponibles plus tard), la Surface Go 3 répond aux ambitions de Microsoft de concurrencer les Chromebooks dans les salles de classe.

Surface Slim Pen 2

Lancé à l’origine avec la Surface Pro X, Microsoft apporte maintenant son Slim Pen à plus de modèles de sa gamme d’ordinateurs Surface sous la forme d’un nouveau Slim Pen 2. Le Slim Pen 2 de cette année ajoute quelques nouvelles fonctionnalités, le rendant plus intuitif, comme l’écriture sur papier, affirme la société. Pour y parvenir, Microsoft a ajouté un nouveau moteur haptique intégré au stylet pour recréer l’expérience du stylo sur papier.

Le nouveau retour haptique ne fonctionne qu’avec la Surface Pro 8 et le Surface Laptop Studio sous Windows 11, ajoute Microsoft. Le stylet se fixe magnétiquement aux appareils ou peut être rangé et stocké dans un clavier compatible. En plus de fonctionner avec les derniers PC Surface annoncés aujourd’hui, il fonctionnera également avec les anciens modèles.

Le stylet est compatible avec les modèles Surface Pro 3 à Pro 8, le Pro X, les smartphones Surface Duo et Duo 2, le Surface Hub 2S, les quatre générations du Surface Laptop, les première et deuxième générations du Surface Studio, les trois générations du Surface Book, le Surface Laptop Studio, et tous les appareils non-Surface qui prennent en charge le protocole de stylet de Microsoft (MPP). Le stylo est livré avec un bouton latéral, un bouton supérieur et une gomme.

Il sera disponible le 21 octobre en France, à partir de 129,99 euros.

Ocean Plastic Mouse

Microsoft lance également une nouvelle souris fabriquée à partir de 20 % de plastique océanique recyclé et présentée dans un emballage composé à 100 % de matériaux recyclés. La souris Ocean Plastic Mouse de Microsoft est conçue comme « une percée dans la technologie des matériaux qui commence par l’élimination des déchets plastiques des océans et des voies navigables ».

Le processus de fabrication commence par la récolte des plastiques que l’on trouve dans les océans et les cours d’eau. Le matériau est nettoyé puis transformé en granulés recyclés, qui sont ensuite mélangés pendant le développement de la souris. En termes de technologie, le système Bluetooth 5.0 est pris en charge, et la souris fonctionne sur la fréquence de 2,4 GHz.

Elle fonctionne avec une pile alcaline AA qui peut durer jusqu’à 12 mois. Malheureusement, une batterie rechargeable n’est pas une option ici malgré l’effort de durabilité.

Elle sera disponible le 5 octobre en France, à partir de 27,99 euros.

Kit d’accessibilité Surface

Le kit d’accessibilité Surface de Microsoft aide les personnes handicapées à mieux naviguer sur leurs appareils Surface grâce à des étiquettes tactiles ou visuelles.

Conçu pour l’accessibilité, le kit d’accessibilité Surface est fabriqué en partenariat avec des personnes handicapées, selon Microsoft.

Il a été créé à partir d’un effort au sein de l’Inclusive Tech Lab de la société, et le kit rend les appareils accessibles sans compromis sur la forme ou la fonction. Le kit comprend des étiquettes pour les touches, des étiquettes pour les bosses, des indicateurs de port et même des kits pour ouvrir les appareils pour aider les personnes handicapées à utiliser leurs appareils.

Disponible le 28 octobre en France pour le grand public, à partir de 10,99 euros et dans quelques mois pour l’entreprise et l’éducation.