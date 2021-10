WhatsApp commence à tester la sauvegarde chiffrée, et les paramètres de confidentialité personnalisés

En plus des sauvegardes chiffrées, WhatsApp a commencé à tester les paramètres de confidentialité personnalisés. La fonctionnalité a été repérée il y a quelque temps et a maintenant commencé à être déployée sur la version bêta de WhatsApp pour Android. Auparavant, la partie n’était disponible que pour « Vue à », qui cache la dernière fois que vous êtes en ligne sur WhatsApp. Maintenant, la fonctionnalité a été étendue aux paramètres de la « Photo de profil ».

Le rapport provient du toujours très fiable WABetaInfo, qui affirme que WhatsApp a commencé à tester sa sauvegarde chiffrée sur iPhone . La fonctionnalité n’est disponible que sur la version bêta de WhatsApp pour iOS. Cependant, on s’attend à ce qu’elle soit disponible pour tout le monde assez rapidement. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez sauvegarder vos discussions en toute sécurité sur iCloud et les protéger par un mot de passe.

Même si la discussion et la sauvegarde locale que WhatsApp génère sont chiffrées de bout en bout, la sauvegarde dans le cloud que WhatsApp crée ne l’est pas. La société a récemment annoncé qu’elle travaillait à la mise en place d’une sauvegarde chiffrée sur le cloud, et cette fonctionnalité a été repérée pour la première fois depuis un certain temps.