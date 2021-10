Clubhouse permettra d’enregistrer des conversations, de partager des clips et d’utiliser la recherche universelle

En fin de semaine dernière, Clubhouse a introduit quelques nouvelles fonctionnalités, notamment la recherche universelle, les clips, l’enregistrement de conversations et de les rejouer plus tard, et l’audio spatial sur Android. Voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux changements que la plateforme audio sociale a introduits dans la dernière mise à jour.

Clubhouse n’a cessé d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme de réseaux sociaux basée sur la voix. Récemment, elle a introduit Wave sur sa plateforme. Cette fonction permet aux utilisateurs d’entamer une conversation sur Clubhouse en se faisant signe. Elle a également introduit une fonction appelée Backchannel qui permet aux utilisateurs d’envoyer des messages aux autres utilisateurs de Clubhouse sur la plateforme. Aujourd’hui, elle va encore plus loin.

Pour commencer, la recherche universelle permet aux utilisateurs de rechercher des salles sur Clubhouse. Vous pouvez utiliser cette fonction pour rechercher des personnes, des clubs, des salles en direct et des événements futurs dans Clubhouse. La recherche universelle est disponible dès maintenant sur iOS et Android. Dans son article de blog, Clubhouse précise que la recherche universelle sera d’abord présente dans l’onglet Explore afin de recueillir des commentaires et d’améliorer les résultats de recherche.

Une autre fonctionnalité de Clubhouse sera bientôt disponible : les Clips. Avec Clips, tout le monde peut partager des clips de 30 secondes de salles publiques avec d’autres applications ou même les enregistrer dans la galerie.

Selon l’entreprise, vous pouvez choisir d’activer les clips lorsque vous démarrez la pièce. Il convient de noter que Clips sera activé par défaut pour les salles ouvertes ou publiques, mais qu’il est possible de le désactiver. La fonction n’est pas disponible dans les salles privées, sociales ou de club. Vous pouvez appuyer sur l’icône des ciseaux pour enregistrer un clip des 30 dernières secondes. Clips est disponible en version bêta pour un petit groupe de créateurs.

✨ lots of new news in this video ✨ ✂ CLIPS is in beta

🔎 SEARCH rolling out now

▶️ REPLAYS coming soon and stay tuned for our entire eng & design team moving to LA to formally pursue voice acting pic.twitter.com/bUTabb9TDO —Clubhouse (@Clubhouse) September 30, 2021

Le Replay !

Cependant, la plus grande annonce de cette mise à jour doit être les Replays à venir. Dans les semaines à venir, Clubhouse permettra d’enregistrer et de partager des conversations en direct. Ainsi, vous pourrez facilement choisir de partager une discussion intéressante en tant que podcast par la suite. « Vous pourrez choisir si vous voulez que les Replays soient activés lorsque vous démarrez une salle. S’ils sont activés, votre salle pourra être découverte sur Clubhouse aussi longtemps que vous le souhaitez — et vous pourrez la télécharger et la partager n’importe où », ajoute Clubhouse dans son blog.

Les créateurs et les membres de la communauté bénéficieront de cette fonctionnalité dans le courant du mois. En plus de ces changements, Clubhouse étend la prise en charge de l’audio spatial à l’application Android.