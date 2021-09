Clubhouse lance Wave pour engager vos amis à des conversations audio

L’expérience de l’utilisateur dans Clubhouse devient un peu plus sociable, suite à une mise à jour qui ajoute un tout nouveau système. Clubhouse lance officiellement un nouveau moyen d’inviter des personnes à des chats audio appelé « Wave ». La société a annoncé la nouvelle lors d’une réunion publique surprise jeudi et active la fonction aujourd’hui pour tous les utilisateurs d’iOS et d’Android.

Selon Clubhouse, Wave a pour but d’améliorer la façon dont les utilisateurs interagissent avec les fonctions de chat audio dans l’application. Plus précisément, il s’agit de rendre le processus plus intuitif. Et ce, qu’il s’agisse d’un salon audio en direct destiné à une session en tête-à-tête, à un seul cercle social ou à un public plus large. Cet objectif final découle également de la façon dont Wave fonctionne.

Avec Wave, vous pouvez inviter des amis à un salon audio en direct en touchant simplement un emoji qui fait signe de la main. Une fois qu’ils ont reçu leur invitation, ils peuvent choisir de se joindre à votre appel et sont immédiatement ajoutés à une salle audio.

Selon Clubhouse, pour envoyer un message, les utilisateurs n’ont qu’à glisser vers la droite dans le couloir de l’application ou à toucher l’icône en forme de point en bas à gauche de l’écran. À partir de là, une liste d’amis et de membres de la famille s’affiche, ainsi qu’un nouveau bouton pour faire signe de la main. En appuyant sur cette icône pour n’importe quel utilisateur de la liste, il recevra une notification l’informant de l’invitation ouverte à chatter. Il pourra alors décider s’il veut participer ou non. Cela permet effectivement de passer des appels sans la pression supplémentaire d’un téléphone qui sonne pour le destinataire.

Si l’autre utilisateur ne répond pas, cela n’interrompt pas non plus la session du Clubhouse. Les utilisateurs peuvent simplement continuer à utiliser l’application comme d’habitude. À l’inverse, en prime, l’application restera en arrière-plan. En revanche, elle fait entrer automatiquement les utilisateurs dans le salon audio qu’ils ont créé. Ainsi, si un ami ou un membre de la famille rejoint l’utilisateur alors qu’il est en train de faire autre chose avec son smartphone ou dans Clubhouse, il ne sera pas interrompu.

Disponible sur iOS et Android

Contrairement à ce qui s’est passé avec Clubhouse, les utilisateurs de l’application sur Android et iOS peuvent commencer à utiliser Wave pour les fonctions de chat vocal de l’application dès aujourd’hui. Il semble également s’agir d’une mise à jour côté serveur, plutôt que d’une mise à jour complète de l’application. Les utilisateurs ne devraient donc pas avoir à faire grand-chose pour commencer.

Clubhouse semble vouloir encourager les petits moments de causalité et de socialisation dans son application, qui, ces derniers temps, a semblé être associée à des expériences professionnelles, sur rendez-vous. L’entreprise a lancé son application sur Android en mai et a supprimé sa liste d’attente en juillet, ce qui signifie qu’il y a peut-être plus de personnes à qui parler en toute décontraction qu’au moment du lancement de l’application.