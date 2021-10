WhatsApp commence à tester les bulles de chat redessinées sur l’iPhone

WhatsApp a commencé à tester les bulles de chat redessinées sur iPhone, rapporte WABetaInfo. La société a commencé à déployer la version 2.21.200.11 pour les utilisateurs bêta qui ont commencé à voir le changement dans leur application.

En plus de nouvelles bulles de chat, WhatsApp déploie également de nouvelles options pour ses messages éphémères qui sont disponibles pour tous, contrairement aux nouvelles bulles de chat qui ne sont disponibles que sur la version bêta de WhatsApp pour iOS, pour le moment.

Les bulles de chat nouvellement conçues sont plus rondes, plus grandes et plus colorées que les anciennes. J’ai essayé les nouvelles bulles de chat sur ma version bêta de WhatsApp pour iPhone, et j’ai vraiment pu remarquer le changement. Cela change en quelque sorte toute l’expérience de la messagerie, la faisant ressembler davantage à iMessage avec des coins arrondis.

WABetaInfo a également partagé les codes de couleur exacts des anciennes et nouvelles bulles de chat :

Ancienne couleur de bulle en mode clair : #E1F6CA

Nouvelle couleur de bulle en mode clair : #E2FDD5

Ancienne couleur de bulle en mode sombre : #295F60

Nouvelle couleur de bulle en mode sombre : #204F46

De nouvelles options pour les messages éphémères

En plus des bulles de chat nouvellement conçues, WhatsApp déploie également de nouvelles options pour sa fonction de disparition des messages. Selon WABetaInfo, l’application vous permet désormais de choisir entre différentes durées : 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Désormais, vous pouvez également définir le « minuteur des messages par défaut » dans les paramètres de confidentialité de WhatsApp. Lorsqu’il est activé, toutes les nouvelles discussions commenceront avec l’option des messages éphémères activée pour la durée sélectionnée.

Ces fonctionnalités devraient bientôt être disponibles dans la version stable de l’application WhatsApp. Que pensez-vous du nouveau design des bulles de chat de WhatsApp ?