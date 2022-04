Clubhouse pourrait vous permettre de jouer à des jeux dans l’application

by

L’ennui provoqué par le confinement a poussé de nombreuses personnes à chercher de nouveaux moyens de communiquer avec d’autres personnes en ligne. L’application audio sociale Clubhouse est apparue comme l’une des solutions les plus populaires et a rapidement accumulé des millions de téléchargements — le seul mois de juin 2021 a vu l’afflux de près de 6 millions de nouveaux utilisateurs.

Mais lorsque les quarantaines ont été levées et que les gens ont commencé à reprendre le cours de leur vie, cette croissance rapide a commencé à se calmer. Afin d’améliorer la situation et peut-être même de faire revenir certains utilisateurs, Clubhouse teste actuellement une nouvelle fonctionnalité dans les salons.

Clubhouse pourrait bientôt vous permettre de jouer à des jeux avec vos amis depuis l’application. Comme le rapporte TechCrunch, les développeurs de l’application de chat audio ont confirmé qu’ils testaient une fonction de jeu dans un salon. Le premier jeu, Wild Cards, fera participer les utilisateurs d’une manière intéressante, en vous aidant à mieux connaître vos amis tout en vous amusant ensemble.

Mais comment Wild Cards va-t-il s’y prendre ? Le jeu consiste en une série de questions conçues pour engager la conversation entre vous et vos amis. Certaines manches peuvent vous inciter à présenter une bonne idée de film en 60 secondes. Ou bien le jeu peut vous demander de découvrir un seul film que tout le groupe aime dans un laps de temps donné.

Cependant, toutes les questions ne porteront pas sur les films. Wild Cards peut également vous interroger sur les cinq derniers éléments de votre historique de recherche et vous demander de décrire le type de chien qui, selon vous, correspond le mieux à votre personnalité. En d’autres termes, en vous posant, à vous et à vos amis, des questions personnelles, Wild Cards vous aidera à vous connecter et à découvrir davantage de sujets que vous avez en commun.

Très simple d’utilisation

Pour commencer à jouer à un jeu dans l’application Clubhouse, appuyez sur le bouton « + » et choisissez l’option « Jeux ». Ensuite, l’application vous placera dans un salon social, et vous devrez inviter vos amis dans ce salon. Lorsque tout le monde est là et prêt à jouer, il suffit de cliquer sur « Commencer le jeu ».

L’audio social a fait fureur l’année dernière. Devant le succès de Clubhouse, d’autres plateformes sociales se sont empressées d’ajouter des produits audio analogues à leurs applications. Facebook a maintenant Hotline, Twitter a ses Spaces, et Spotify a obtenu Greenroom (maintenant Live). Clubhouse, par conséquent, semble faire un effort pour se démarquer de la masse de nouveaux acteurs.