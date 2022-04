Clubhouse prend en charge le mode sombre sur iOS et Android

Enfin, Clubhouse obtient une fonctionnalité très attendue sur Android et iOS ! Et oui, vous l’avez deviné : l’application de chat audio en direct Clubhouse est sur le point d’être compatible avec le mode sombre. 9to5Mac rapporte que l’attente de la prise en charge du mode sombre est presque terminée pour les utilisateurs de Clubhouse sur mobile, mais il faudra peut-être attendre un peu avant que l’option ne soit disponible pour tous.

« Pas le mode dont vous avez besoin, mais le mode que vous méritez », indique Clubhouse dans son article de blog officiel à propos de cette fonctionnalité, notant qu’il s’agit d’une fonctionnalité attendue depuis longtemps par ses utilisateurs. En plus de cela, Clubhouse a également noté qu’elle est consciente des maquettes et des tweaks qui montrent à quoi ressemblerait le mode sombre s’il était disponible pour Clubhouse.

En gros, la prise en charge du mode sombre dans Clubhouse fonctionnera comme n’importe quelle autre application qui le prend en charge.

Il est intéressant de noter qu’au lieu d’une interface entièrement noire, l’application Clubhouse a opté pour un mode sombre avec un arrière-plan foncé grisâtre et du texte clair (mais pas exactement blanc non plus). Cette combinaison de couleurs devrait rendre l’application plus confortable à utiliser la nuit, selon la société.

Comme vous pouvez l’imaginer, vous aurez la possibilité d’activer le mode sombre en fonction des paramètres de votre appareil, ou simplement d’utiliser Clubhouse en mode sombre en permanence.

De nouvelles fonctionnalités attendues

Vous devez avoir la dernière version de l’application installée sur votre smartphone pour bénéficier du mode sombre. N’oubliez pas que Clubhouse indique que la mise à jour peut prendre quelques jours pour tous les utilisateurs d’iOS et d’Android, mais qu’elle devrait bientôt arriver sur votre téléphone.

Récemment, nous avons entendu d’autres informations sur le fait que Clubhouse travaillait sur une autre fonctionnalité très intéressante pour ses utilisateurs : les jeux en ligne. Cette fonctionnalité est encore en phase de test, elle n’est donc pas encore largement disponible et nous n’avons pas de calendrier pour sa sortie pour le moment.