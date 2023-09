Clubhouse se réinvente en tant qu’application de messagerie audio

Clubhouse est de retour, en quelque sorte. Je me souviens de l’arrivée de Clubhouse sur la scène en 2020 et du fait qu’il est devenu l’endroit idéal pour participer à des conversations audio à grande échelle. Des tonnes de personnes influentes ont commencé à héberger des salons de discussion en direct où toute personne disposant d’un compte Clubhouse pouvait se joindre et écouter des conversations en direct entre un hôte et toute autre personne dans la salle qu’il souhaitait inviter à parler. Cette expérience sociale est arrivée à point nommé, puisqu’elle a été lancée peu après le début de la pandémie de COVID-19.

D’autres entreprises de réseaux sociaux ont immédiatement commencé à créer des clones de Clubhouse. Twitter (c’était Twitter à l’époque) a lancé Spaces, Spotify a lancé Greenroom, tous deux étant des copies conformes de Clubhouse. Cependant, l’espace de discussion audio en direct a fini par s’essouffler au fil du temps, et tout le monde a commencé à en souffrir. Clubhouse est passé de la popularité à l’obscurité. Spotify a finalement transformé Greenroom en Spotify Live en 2022 et l’a transféré dans l’application principale avant de le fermer complètement au début de cette année. Twitter Spaces, bien que toujours populaire lorsque quelqu’un comme Elon Musk se met en ligne, est largement inutilisé.

Clubhouse semble avoir compris que cette activité n’est pas viable et a décidé de procéder à une réorientation majeure. Dans un article de blog intitulé « The New Clubhouse », l’entreprise a annoncé qu’elle faisait « évoluer Clubhouse pour qu’il ressemble davantage à une application de messagerie » avec l’introduction de sa nouvelle fonctionnalité Chats — un espace de discussion de groupe uniquement vocal avec vos amis.

Pour imaginer un Chat, imaginez que vos textes de groupe et vos Instagram Stories se rencontrent au parc, discutent pendant des heures, deviennent les meilleurs amis du monde et tombent amoureux. 9 mois plus tard, ils ont donné naissance à une nouvelle façon de rester en contact — qui vous permet d’entendre la voix de vos amis, de rencontrer leurs amis et de passer moins de temps à taper. Si la « messagerie sociale » existait, c’est ce qu’elle serait.

Clubhouse affirme que sa fonction Chat est meilleure que les textos de groupe parce que non seulement s’enregistrer en train de parler est plus rapide que de taper, mais c’est aussi beaucoup plus personnel. Bien que je sois d’accord avec l’entreprise sur ces deux points, je ne pense pas que mon patron appréciera que j’enregistre ou que j’écoute mes chats au travail, et je devrai donc m’en tenir à l’envoi de SMS au moins une partie du temps.

Un gros pari

Bien que l’entreprise affirme que sa fonction Live, utilisée par les créateurs pour se connecter avec des tonnes d’abonnés, ne disparaîtra pas, la mise à jour d’aujourd’hui marque un changement dans ce que Clubhouse considère comme son avenir. Au lieu de remplacer la radio, Clubhouse cherche à s’attaquer au texto dans son ensemble. C’est incroyablement ambitieux. Même l’entreprise en convient, déclarant dans son article de blog que « c’est un gros pari, et nous espérons avoir raison… ».

La nouvelle mise à jour de l’application Clubhouse est désormais disponible sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google. Si vous souhaitez essayer « The New Clubhouse », n’hésitez pas à télécharger la mise à jour et à l’essayer ! Je suis curieux de voir à quel point l’expérience de chat de groupe est bonne, même si j’ai l’impression que j’aurai du mal à convaincre mes amis à aller sur Clubhouse.