Le mode haute puissance d’Apple pourrait booster les performances des Mac

La fuite concernant le « High Power Mode » arrive au bon moment pour les utilisateurs de Mac, car Apple devrait lancer de nouveaux modèles MacBook Pro lors d’un événement en octobre . Ceux-ci seront probablement équipés d’une puce Apple M1X mise à niveau, offrant de meilleures performances que le modèle M1 actuel. Puis, l’année prochaine, un iMac haut de gamme et un Mac Pro de taille moyenne sont dans les tuyaux, et tous deux bénéficieront probablement du « High Power Mode ».

Si le « High Power Mode » est effectivement une suite du « Mode Pro », nous nous attendons à un résultat analogue. Cela devrait signifier de meilleures performances à tous les niveaux, au détriment de l’autonomie de la batterie et du bruit du ventilateur . Avec ce dernier facteur à l’esprit, il sera intéressant de voir si le « High Power Mode » est activé sur le MacBook Air, qui depuis son passage au Silicium d’Apple n’a plus besoin de ventilateur du tout.

En effet, lorsqu’il a été découvert niché dans le code de macOS Catalina 10.15.3, le « Mode Pro » était accompagné d’un texte expliquant ses effets attendus. Par exemple, une ligne mentionnait « Les applications peuvent fonctionner plus rapidement, mais l’autonomie de la batterie peut diminuer et le bruit du ventilateur peut augmenter ». Il était également fait mention de « la limite de vitesse du ventilateur est outrepassée ».