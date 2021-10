Amazon révèle la science derrière Astro, son nouveau robot domestique

by

Amazon a dévoilé un assistant robot domestique appelé Astro. Ce robot à roulettes, alimenté par Alexa, est conçu pour remplir toute une série de fonctions, notamment la sécurité de la maison, la communication, le divertissement et le transport (dans sa vidéo promotionnelle, on le voit transporter une bière, bien qu’il ne dispose pas d’un bras robotique pour la saisir). Astro a également un look mignon, principalement grâce à ses grands « yeux » ronds qui apparaissent sur un écran situé à l’avant de la machine.

Amazon n’expédiera pas Astro avant la fin de l’année, et nous ne savons donc pas encore s’il sera aussi performant que dans la vidéo de promotion.

Peu après avoir dévoilé le robot le mardi 28 septembre, Amazon a également diffusé une vidéo (ci-dessous) intitulée « The Science Behind Astro », dans laquelle certains des ingénieurs qui ont travaillé sur l’appareil expliquent comment le projet s’est développé. « Nous avons rassemblé des technologies provenant de tous ces domaines différents pour construire quelque chose dont tant de roboticiens ont rêvé et auquel ils ont pensé », a déclaré Gregg Zeher, président du Lab126, l’unité de recherche en matériel d’Amazon. La question n’était pas « devrions-nous le construire ? » mais « pourquoi ne le ferions-nous pas ? ».

Astro est doté de la technologie SLAM (localisation et cartographie simultanées) qui utilise des caméras et des capteurs pour l’aider à établir une carte de son environnement, ce qui lui permet de naviguer de manière autonome, efficace et, surtout, sûre.

Ken Kiraly, vice-président de Lab126 et l’un des ingénieurs à l’origine de la création du lecteur de livres électroniques Kindle, a déclaré que Astro « ne ressemble à rien de ce que j’ai fait auparavant », ajoutant : « la technologie que nous avons construite, je la considère comme fondamentale ».

Une réelle avancée pour Amazon

Diverses entreprises ont tenté de construire un robot domestique vraiment utile, conçu pour faire partie de la famille, mais la plupart des efforts n’ont pas répondu aux attentes. Amazon a déjà perfectionné certaines des technologies intégrées à Astro, comme son assistant numérique Alexa et son système de sécurité Ring, ce qui devrait jouer en sa faveur.

Mais, il reste à voir si les gens voudront se séparer de 1 449 dollars pour ce que certains pourraient considérer comme un Echo Show sur roues (qui ne peut ni monter ni descendre les escaliers).

Amazon a dévoilé une série d’autres appareils lors de son événement matériel annuel cette semaine, notamment un Echo Show à accrocher au mur et un « terrain de jeu numérique » pour enfants appelé Glow. La société a également présenté une mise à jour de sa caméra de sécurité volante.