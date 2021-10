Le démontage de l’iPad mini 6 apporte un nouvel éclairage sur la controverse de l’écran

Un nouveau démontage du dernier iPad mini 6 d’Apple par iFixit a permis de trouver un indice qui pourrait expliquer l’effet de « défilement saccadé », connu outre-Atlantique comme le « Jelly Scrolling » dont se plaignent certains utilisateurs de la tablette.

Au cas où vous auriez manqué, certains utilisateurs d’iPad mini ont remarqué une déconnexion subtile, analogue à un décalage, entre les côtés droit et gauche de l’écran lors du défilement du contenu. Certains s’en aperçoivent immédiatement, d’autres doivent se le faire remarquer, et d’autres encore ne le remarquent pas, même si on leur en parle.

Après que divers articles ont été rédigés à cet effet, Apple a nié le problème affirmant que ce dernier est « normal » pour les écrans LCD. Comme ces écrans se rafraîchissent ligne par ligne, il existe un minuscule décalage entre le rafraîchissement des lignes du haut de l’écran et celui des lignes du bas. Cela peut provoquer des problèmes de défilement irrégulier comme ceux observés sur l’iPad.

En démontant le nouvel iPad mini 6, iFixit a découvert que la carte contrôleur qui pilote l’écran de la tablette est orientée verticalement. En revanche, celle de l’iPad Air est orientée horizontalement. iFixit suggère que l’effet de défilement saccadé se produit lorsque l’orientation de la tablette ne correspond pas au placement de la carte contrôleur, car le rafraîchissement ligne par ligne se produit également par rapport à l’orientation de cette carte.

En effet, les séquences au ralenti de l’iPad mini montrent l’effet de défilement en mode portrait (orientation verticale) mais pas en mode paysage (orientation horizontale). L’iPad Air présente également un défilement laborieux dans le même test, mais en mode horizontal et non en mode portrait.

Une réparabilité de 3 sur 10

L’iPad Pro possède une carte de contrôle de l’écran orientée verticalement. Alors qu’un autre test vidéo a montré que le défilement ralenti se produisait toujours sur cette tablette en mode portrait, tout comme le modèle mini, le taux de rafraîchissement de 120 Hz du Pro le masque à la plupart des yeux humains. Tout cela pour dire que si l’effet peut être plus visible sur un appareil que sur un autre, il est commun à tous les écrans OLED ou LCD, iPad ou autres.

En dehors de la récente controverse en ligne sur le défilement de l’iPad mini, les démontages d’iFixit sont généralement axés sur la facilité de réparation des appareils. L’iPad mini a reçu une note de 3 sur 10 pour la facilité de réparation. Il est intéressant de noter que le nouvel iPad mini est légèrement plus facile à réparer que le précédent modèle. Le nouveau port USB-C est plus facile à retirer que sur la précédente génération. Cependant, la batterie reste toujours connectée au boîtier. Pas grand-chose de plus n’a été dit sur les nouveaux rouages internes. iFixit prévoit de publier plus d’informations à ce sujet dans les jours à venir.

En début de semaine, iFixit a également démonté l’iPhone 13 Pro et lui a attribué une note de 6 sur 10.