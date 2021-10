Amazon s’attaque à Nest avec un thermostat connecté à 60 dollars

Et, il peut même être moins cher dans certains cas. Amazon affirme « qu’après avoir appliqué les remises accordées par les fournisseurs d’électricité, les clients éligibles peuvent obtenir le thermostat intelligent d’Amazon pour 10 dollars, et parfois même pour rien du tout ». La société affirme avoir développé ce nouveau dispositif en partenariat avec Resideo, le fabricant des thermostats connectés Honeywell Home. Amazon a également confirmé qu’il est prêt à fonctionner avec la plupart des systèmes CVC 24V existants.

Avec une coque en plastique blanc de base et des LED blanches lumineuses, ce n’est pas la plus belle pièce de matériel que nous ayons jamais vue — mais encore une fois, ce n’est qu’un thermostat. Quant à ce qui en fait un appareil connecté, tout se résume à Alexa. Avec un contrôle complet depuis l’application mobile d’Amazon ou avec des commandes vocales depuis les enceintes Echo (il n’y a pas de microphone sur l’appareil lui-même), le réglage de la température semble facile et flexible en fonction de votre situation actuelle. Il prend également en charge Alexa Hunches, contrôlant la température en fonction d’informations contextuelles comme la sortie ou l’entrée dans la maison. Vous pouvez visualiser toute votre consommation d’énergie à partir du tableau de bord de l’application Alexa, ce qui devrait vous donner une bonne idée de ce à quoi vous devez vous attendre sur la facture du mois en cours.

L’intégration de fonctions intelligentes telles que les routines Alexa et la détection de présence à son prix signifie qu’il n’est pas seulement en mesure d’être moins cher que des produits plus onéreux comme le Nest Learning Thermostat à 249 euros. Il est même moins cher que les thermostats connectés d’un bon rapport qualité-prix.

Amazon a développé la capacité d’Alexa à agir sur des « intuitions » au cours des dernières années, et le thermostat s’appuie sur une connexion profonde avec l’intelligence de l’assistant IA pour comprendre ce qu’il doit faire et quand .

De nombreux gadgets vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à une « maison connectée ». Ampoules, caméras, peut-être même des serrures automatiques sur votre porte d’entrée — beaucoup de choses entrent dans la modernisation de votre maison, mais pour beaucoup d’entre nous, cela a commencé avec notre premier thermostat connecté. Contrôler la température de votre maison pendant votre absence est un excellent moyen d’économiser de l’argent, mais la barrière à l’entrée a toujours été assez élevée. Avec le dernier gadget d’Amazon, il est plus économique que jamais de mettre à niveau votre système de chauffage et de climatisation, à condition que vous résidiez outre-Atlantique — j’y reviendrais dans la suite de cet article.