Amazon réinvente le Echo Spot : Nouveau design, meilleur prix et plus de fonctionnalités

Avant le Prime Day 2024, Amazon a dévoilé une version mise à jour de son enceinte connectée Alexa et réveil, le Echo Spot. Inspirée du modèle lancé en 2017, cette nouvelle version conserve son emplacement de prédilection sur la table de nuit, offrant un contrôle par un petit écran tactile ou des commandes vocales. Amazon a répondu à la principale critique concernant l’ancien modèle en supprimant la caméra.

Le nouvel Echo Spot est proposé à un prix plus compétitif. Alors que la version de 2017 était lancée à 129,99 euros, la version 2024 est affichée à 94,99 euros. De plus, pendant le Prime Day (du 16 au 17 juillet), les membres Amazon Prime peuvent l’acquérir pour seulement 54,99 euros.

Amazon promet un matériel amélioré sur toute la ligne, avec « des visuels encore meilleurs et une qualité audio améliorée ». Le nouvel Echo Spot peut également configurer et contrôler les appareils Matter dans votre maison connectée, tout comme le Echo Dot et le Echo Pop. Il prend en charge les connexions Wi-Fi (2,4 et 5 GHz), Amazon Sidewalk et Bluetooth Low Energy Mesh.

Bien que le nouvel Echo Spot (2024) ait la même forme générale que son prédécesseur, il n’est plus doté d’un écran circulaire. Amazon a opté pour un nouvel écran tactile qui couvre la moitié supérieure de la face.

L’appareil dispose d’un bouton matériel pour désactiver le microphone, de boutons de contrôle du volume, et propose désormais une option de couleur bleue en plus du blanc et du noir. L’écran peut être configuré dans l’une des six colorations (orange, violet, magenta, vert citron, teal et bleu), avec des cadrans d’horloge personnalisables.

Animations et intégration Alexa du Echo Spot

Le Echo Spot offre également des animations en réponse à des questions sur la météo, des salutations matinales/du soir, et d’autres interactions. Comme d’habitude, l’intégration d’Alexa est au cœur de l’appareil, permettant des routines qui déclenchent plusieurs actions parmi les appareils domotiques compatibles, des appels audio depuis d’autres appareils Alexa, et des alertes provenant de sonnettes intelligentes compatibles.

L’écran tactile carré de 2,83 pouces avec une résolution de 240 x 320 pixels n’est pas conçu pour des appels vidéo ou le streaming vidéo, mais il peut contrôler la lecture de musique ou afficher des contrôles tactiles pour allumer ou éteindre une lumière via Alexa.

Cette fois-ci, vous n’avez plus à vous soucier de la présence d’une caméra dans votre chambre si vous souhaitez en acheter un.