Quelles sont les nouveautés d’iOS 15, d’iPadOS 15 et de macOS Monterey ?

Apple a annoncé iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey pour iPhone, iPad et Mac lors de sa keynote annuelle WWDC en juin 2021. Les mises à jour pour iPhone et iPad ont été publiées ce lundi 20 septembre, tandis que nous attendons toujours une date de sortie pour macOS Monterey.

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités les plus importantes sur chaque plateforme.

Quand iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey seront-ils disponibles ?

Apple a annoncé que iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 sont disponibles depuis ce lundi 20 septembre 2021. Voici comment installer les mises à jour. Apple n’a pas encore annoncé quand macOS Monterey sera publié, mais nous nous attendons à le voir arriver un peu plus tard à l’automne 2021.

Il convient de noter que si de nombreux appareils plus anciens sont en mesure d’exécuter ces nouvelles versions de l’OS, certaines des nouvelles fonctionnalités qu’elles contiennent (en particulier celles qui nécessitent l’apprentissage automatique) nécessiteront probablement certains des iPhone, iPad et Apple Watch plus récents et plus puissants pour fonctionner.

Nouveautés d’iOS 15

FaceTime

Apple a annoncé un grand nombre de nouvelles fonctionnalités pour l’application FaceTime dans iOS 15. Il s’agit notamment de Spatial Audio, qui permet des conversations plus naturelles en faisant correspondre la balance audio stéréo à la position de la personne qui parle sur votre écran, et de Voice Isolation, qui utilise l’apprentissage automatique pour identifier et bloquer les sons de fond gênants.

Dans iOS 15, FaceTime offre désormais une vue en grille pour voir plus clairement plusieurs participants à un appel vidéo et un nouveau mode Portrait qui estompe l’arrière-plan derrière vous pour vous mettre en valeur.

Les liens FaceTime vous permettent de générer un lien Web vers un appel FaceTime que vous pouvez partager avec d’autres personnes afin qu’elles puissent facilement participer à l’appel. Pour la première fois, les utilisateurs de Windows et d’Android pourront participer à des appels FaceTime en utilisant une nouvelle interface Web FaceTime.

Lors de sa présentation à la WWDC, Apple a présenté SharePlay comme une nouvelle fonctionnalité majeure qui fonctionnera sur toutes les plateformes Apple. SharePlay vous permet d’écouter facilement de la musique ou de regarder des films avec des amis à distance depuis FaceTime. Vous pouvez également partager l’écran de votre appareil avec FaceTime, ce qui vous permet d’aider au dépannage à distance ou de jouer à des applications ensemble.

Focus et notifications

iOS 15 introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Focus qui élargit considérablement le mode Ne pas déranger précédemment disponible. Avec Focus, vous pouvez définir des filtres de notification et limiter l’accès aux applications en fonction du contexte (par exemple, lorsque vous dormez, que vous êtes à la maison, que vous travaillez, et plus encore) afin de réduire les distractions. Focus peut également apprendre de vos habitudes et suggérer des filtres automatiquement. Vos paramètres Focus sont partagés entre tous vos appareils Apple liés.

Dans un développement connexe, Apple a remanié l’expérience des notifications sur l’iPhone dans iOS 15. Les notifications comprennent désormais des photos de contact et des icônes d’application plus grandes. Une nouvelle fonction de résumé des notifications vous permet de réduire les distractions en réduisant au silence et en regroupant les notifications pour qu’elles soient livrées plus tard, au moment de votre choix. Les notifications provenant de personnes sont classées par ordre de priorité afin que vous ne manquiez rien d’urgent.

Texte en direct, recherche visuelle et Spotlight

Grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée Live Text, votre iPhone peut désormais reconnaître et capturer automatiquement du texte dans l’affichage en direct de l’application Appareil photo, dans des photos ou dans des captures d’écran. Cela signifie que vous pouvez sélectionner du texte dans une image et l’utiliser pour effectuer une recherche, appeler un numéro de téléphone ou le copier et le coller dans une autre application. Il comprend 7 langues.

Grâce à une application puissante de l’apprentissage automatique, Visual Look Up vous permet d’identifier des plantes, des peintures, des fleurs, des races d’animaux domestiques, des livres et bien d’autres choses encore à l’aide de l’application Appareil photo, en pointant simplement votre iPhone sur ce que vous souhaitez rechercher.

Grâce à la prise en charge de Live Text, Spotlight peut désormais rechercher du texte dans les images. Spotlight inclut également, pour la première fois, la recherche d’images sur le Web. Et lorsque vous recherchez des acteurs, des musiciens, des séries TV ou des films célèbres, vous obtenez désormais des résultats plus riches, avec des photos et plus d’informations qu’auparavant.

Safari

Safari dans iOS 15 gagne plusieurs nouvelles fonctionnalités majeures. La plus remarquable est peut-être que Safari prend désormais en charge les extensions Web disponibles sur l’App Store, qui permettent à des tiers d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au navigateur (fonctionnalité disponible sur les navigateurs de bureau depuis de nombreuses années).

Safari est également doté d’une nouvelle barre d’onglets simplifiée qui apparaît en bas de l’écran et de groupes d’onglets qui vous permettent d’organiser vos onglets et de les synchroniser sur vos appareils ou de les partager avec d’autres.

Messages, Shared With You

L’application Messages d’iOS 15 propose de nouvelles options de personnalisation des Memojis et des collections de photos qui apparaissent sous la forme d’une pile d’images que vous pouvez facilement feuilleter si quelqu’un partage plusieurs photos à la fois.

Apple introduit également une fonctionnalité appelée Shared With You qui intègre la fonctionnalité Messages dans des apps telles que Apple News, Photos, Safari, Music, Podcasts et l’app TV. Elle crée une section spéciale « Partagé avec vous » qui répertorie les photos, les actualités et autres éléments que d’autres personnes ont partagé avec vous depuis l’application Messages. Vous pouvez appuyer sur chaque élément partagé et y répondre depuis l’application sans avoir à passer par Messages.

Rapport sur la confidentialité des applications

Dans le cadre d’une nouvelle fonctionnalité majeure de protection de la vie privée pour iOS 15, vous pouvez désormais accéder à un rapport sur la confidentialité des applications dans l’application Paramètres. Ce rapport présente une chronologie des applications qui ont utilisé les autorisations de confidentialité que vous avez accordées, ainsi qu’une liste des domaines tiers qu’elles ont contactés et le moment où elles l’ont fait.

Apple indique que cette fonctionnalité arrivera avec une future mise à jour d’iOS 15 (voir une petite note en bas de page), il est donc possible qu’elle ne soit pas prête avant 2022.

Portefeuille

Dans iOS 15, vous pouvez désormais scanner votre pièce d’identité officielle (comme un permis de conduire) et la stocker dans l’application Wallet avec les États américains participants. Apple travaille avec la TSA pour autoriser cette forme d’identification numérique lors de l’embarquement sur un vol. Wallet peut également fonctionner avec des cartes d’identité spécifiques à un fournisseur, comme celles utilisées par les parcs à thème de Disney.

Wallet prend désormais en charge les clés de voiture à bande ultra-large (UWB) qui permettent de déverrouiller votre véhicule sans avoir à sortir votre iPhone de votre poche ou de votre sac à main. En outre, vous pouvez déverrouiller votre maison, votre bureau ou même une chambre d’hôtel avec votre iPhone si des serrures compatibles sont installées.

Plans

Au fil des ans, les capacités d’Apple Plans ont considérablement augmenté, et cette tendance se poursuit avec iOS 15. Il y a un nouveau globe interactif, une nouvelle vue détaillée pour les zones populaires qui comporte des points de repère en 3D placés sur la carte ainsi que de nouvelles couleurs et étiquettes pour les routes. Apple a également ajouté plus de détails visuels sur la carte pour faciliter la navigation, notamment des rendus d’échangeurs complexes en 3D. Ces fonctionnalités seront également disponibles pour CarPlay dans le courant de l’année.

Pour les usagers des transports en commun qui utilisent Plans, vous pouvez désormais Plans votre ligne préférée et suivre vos arrêts sur l’Apple Watch, en recevant une notification lorsque vous devez débarquer. Et lorsque vous êtes à pied, vous pouvez utiliser la caméra de votre iPhone pour scanner la zone et obtenir des indications en réalité augmentée étape par étape.

Météo et notes

L’application Météo d’iOS 15 a été remaniée et comprend des effets météorologiques animés (tels que des graphiques de neige et de pluie en mouvement) en fonction des conditions météorologiques extérieures. L’application comprend également des cartes météorologiques de température, de précipitations et de qualité de l’air en plein écran.

Dans iOS 15, Notes introduit une vue des activités de mise à jour, la possibilité de créer des étiquettes personnalisées pour catégoriser les notes, et la possibilité de mentionner d’autres contributeurs à un document de notes partagées.

Photos

Photos pour iOS 15 apporte une nouvelle mise à jour aux Souvenirs qui utilisent l’intelligence artificielle pour créer des diaporamas dynamiques comportant des filtres visuels et de la musique correspondant aux images du Souvenir. Avec les Memory Mixes, vous pouvez expérimenter différents filtres et ambiances musicales à la volée.

Nouveautés d’iPadOS 15

Widgets sur l’écran d’accueil

Dans une fonctionnalité attendue depuis longtemps, vous pouvez désormais placer des widgets directement sur l’écran d’accueil dans iPadOS 15. En raison de la taille plus importante de l’écran de l’iPad, les applications prennent désormais en charge un format de widget encore plus grand pour des applications telles que Fichiers, Photos, etc.

Bibliothèque d’applications

Dans une autre mise à jour qui met iPadOS au même niveau de fonctionnalités que l’iPhone, iPadOS 15 comprend désormais un écran de bibliothèque d’applications qui vous permet de gérer rapidement toutes vos applications en un seul endroit. Comme dans iOS 14, vous pouvez masquer les pages de l’écran d’accueil dont vous n’avez plus besoin, mais contrairement à l’iPhone, vous pouvez accéder rapidement à la bibliothèque d’applications grâce à une icône spéciale dans le Dock.

Améliorations du multitâche

Le multitâche sur l’iPad a été déroutant pendant des années avec des commandes cachées et plus ou moins déroutantes. Dans iPadOS 15, Apple vise à améliorer cela avec une nouvelle commande multitâche disponible en haut de l’écran. Lorsqu’elle est ouverte, vous pouvez cliquer sur des icônes afin de choisir entre Slide Over, Split View, ou un nouveau mode de fenêtre centrale dans certains cas.

En outre, il y a une nouvelle interface « étagère » qui apparaît au bas de l’écran (avec des vignettes de vos fenêtres ouvertes) que vous pouvez utiliser pour passer rapidement d’une fenêtre d’application ouverte à une autre. Dans iPadOS 15, vous pouvez désormais contrôler les fonctions multitâches avec de nouveaux raccourcis clavier. Et vous pouvez créer des espaces de travail en vue fractionnée directement à partir de l’écran de bascule d’applications.

Note rapide

D’un simple glissement dans iPadOS 15, un bloc-notes virtuel appelé « Note rapide » apparaît dans le coin de votre écran. Vous pouvez taper dans la note ou écrire directement dedans avec un Apple Pencil. Lorsque vous avez terminé, faites-la glisser et son contenu sera automatiquement enregistré. Lorsque vous avez besoin de rappeler la note rapide, il suffit de faire glisser à nouveau le bord de l’écran.

Application Traduire

Avec iPadOS 15, l’application Traduire (introduite dans iOS 14 l’année dernière) fait enfin son apparition vers l’iPad. Elle comprend un nouveau mode Traduire automatique qui détecte automatiquement une autre langue et commence à traduire sans qu’il soit nécessaire de toucher un bouton. Vous pouvez également vous entraîner à écrire à la main dans une autre langue avec Apple Pencil.

Vous pouvez également traduire du texte à l’échelle du système. Sélectionnez du texte et appuyez sur « traduire » dans un menu contextuel ou traduisez du texte dans une photo avec Live Text.

Swift Playgrounds 4

Avec Swift Playgrounds sur iPadOS 15, vous pouvez désormais créer des applications pour iPhone et iPad directement sur votre iPad à l’aide de SwiftUI. Auparavant, ce type de développement nécessitait Xcode sur un Mac. Un point pour l’iPad.

Autres mises à jour des applications iPad

iPadOS 15 comprend des améliorations de Messages, Notes, Plans, Safari et FaceTime analogues à celles d’iOS 15, notamment SharePlay, Live Text, Focus, la barre d’onglets Safari simplifiée, les extensions Web Safari, et bien plus encore.

Nouveautés de macOS Monterey

Lors de sa keynote WWDC du 7 juin, Apple a également annoncé la prochaine version de son système d’exploitation Mac, macOS Monterey. Voici ce qu’il y a de nouveau.

Mises à jour majeures des applications

Monterey recevra des mises à jour de ses applications intégrées analogues à celles décrites ci-dessus pour l’iPhone et l’iPad, notamment des améliorations de Messages, Plans, Notes, FaceTime et Safari. En particulier, Safari bénéficiera d’une barre d’onglets simplifiée et de la prise en charge des groupes d’onglets. FaceTime prendra en charge les nouvelles fonctions SharePlay et Share Screen, et vous pourrez créer des notes rapides comme sur l’iPad.

En outre, macOS Monterey inclura le mode Focus qui permet d’éviter les distractions (détaillé ci-dessus dans la section iOS 15).

Universal Control

Grâce à une nouvelle fonctionnalité appelée Universal Control, les propriétaires d’appareils Apple pourront utiliser un seul clavier et une seule souris pour contrôler plusieurs Mac ou iPad. Pour la mettre en place, il suffit de placer physiquement les appareils l’un à côté de l’autre, puis de déplacer votre curseur vers le bord de l’écran. Une fois le lien établi, vous pouvez glisser-déposer des fichiers et des images sur plusieurs écrans pour les déplacer entre des documents ou des fenêtres d’applications.

Raccourcis

Pendant des années, les utilisateurs de Mac ont fait confiance à l’application Automator pour créer des macros et des automatismes. Avec macOS Monterey, Apple apporte pour la première fois l’application Raccourcis (actuellement sur iPhone et iPad) aux Mac. Avec Raccourcis, vous pouvez concevoir de puissantes actions automatisées en plusieurs étapes. Lors de la conférence WWDC, Apple a annoncé que la sortie de Raccourcis marquerait le début d’une transition de plusieurs années vers l’abandon d’Automator sur Mac.

Avec chaque mise à jour annuelle du système d’exploitation, il semble que les mondes du Mac, de l’iPhone et de l’iPad se rapprochent, surtout à l’ère de l’Apple Silicon. Des moments passionnants nous attendent !