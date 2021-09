Les fleurons 2022 de OnePlus fonctionneront sous une version unifiée de ColorOS et OxygenOS

Lorsque OPPO a dévoilé la surcouche ColorOS 12 basée sur Android 12 la semaine dernière, beaucoup de lecteurs avaient un seul doute : les smartphones OnePlus fonctionneront-ils sous ColorOS au lieu d’OxygenOS à l’avenir ? Eh bien, vos pires craintes se sont réalisées.

Dans un article de blog officiel parlant de l’avenir de OnePlus en tant que société, le PDG Pete Lau a confirmé que les smartphones OnePlus exécuteront un « système d’exploitation unifié et mis à niveau » qui fusionne le meilleur des deux mondes — OxygenOS et ColorOS.

OxygenOS + ColorOS = Système d’exploitation unifié

Oui, vous avez bien lu, et c’est ce que tout le monde attendait après avoir entendu parler de la fusion de OnePlus avec OPPO plus tôt cette année. Dans la lignée de cette fusion, les équipes logicielles des deux entreprises ont travaillé ensemble sur l’intégration de la base de code. Cela se passe comme prévu, précise Lau dans l’article de blog. Elles travaillent à atteindre les mêmes objectifs pour l’expérience logicielle — rapide et fluide, simple et stable. Mais, Lau ajoute que l’OS unifié conservera l’ADN d’OxygenOS tout en offrant une expérience plus stable et sans bug.

« En combinant nos ressources logicielles pour nous concentrer sur un seul système d’exploitation unifié et mis à niveau pour les appareils OnePlus et OPPO à l’échelle mondiale, nous combinerons les forces des deux en un OS encore plus puissant : l’expérience rapide et fluide, sans fardeau d’OxygenOS, et la stabilité et les riches fonctionnalités de ColorOS », peut-on lire dans l’article de blog.

Si vous ne le saviez pas déjà, le raisonnement pour la fusion de ColorOS et OxygenOS a été révélé par OnePlus plus tôt cette année. Il s’agit d’assurer des temps de développement plus rapide et des déploiements de mises à jour plus rapides. OPPO permettra à OxygenOS d’être construit sur une plateforme plus stable et plus solide à l’avenir, a déclaré Lau plus tôt cette année.

En outre, le maintien d’un système d’exploitation commun est également logique d’un point de vue commercial.

Les actuels smartphones OnePlus recevront la mise à jour OxygenOS 12

Maintenant, je sais que beaucoup d’entre vous sont pris de court par cette nouvelle, mais il y a une mise en garde. Comme le dit le titre, cet OS unifié n’arrivera pas avant l’année prochaine. Les fleurons OnePlus pour 2022, c’est-à-dire la série OnePlus 10, seront les premiers à être lancés avec cette expérience unifiée ColorOS + OxygenOS prête à l’emploi. Les autres appareils recevront ce système d’exploitation unifié lors de la prochaine mise à jour majeure d’Android.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs actuels de smartphones OnePlus, c’est que vous recevrez la mise à jour OxygenOS 12 au lieu de la mise à jour ColorOS 12 cette année. Cependant, vous verrez certainement quelques éléments d’interface utilisateur de ColorOS de OPPO dans votre appareil OnePlus exécutant OxygenOS 12 basé sur Android 12. Nous avons déjà vu certains de ces changements dans le OnePlus Nord 2 plus tôt cette année.

Donc oui, si vous pensiez que les smartphones OnePlus fonctionneraient toujours sous OxygenOS que vous adorez tant, ce ne sera pas le cas.