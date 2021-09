Comment obtenir iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 ?

Aujourd’hui, c’est le grand jour pour les propriétaires d’appareils Apple : la société met en place des mises à jour pour ses appareils, notamment iOS 15 pour iPhone, iPadOS 15 pour iPad et watchOS 8 pour Apple Watch.

Si vous souhaitez mettre à jour votre matériel Apple (et vous devriez le faire), voici comment procéder.

Comment mettre à jour vers iOS 15 sur iPhone ?

Si vous possédez un iPhone, vous avez probablement téléchargé une mise à jour à un moment ou à un autre. Le processus est assez simple.

Sur votre appareil, ouvrez Réglages. De là, appuyez sur « Général », puis sur « Mise à jour du logiciel ». Votre appareil vérifiera la présence d’une mise à jour, et si iOS 15 a été déployé pour vous, vous verrez une brève information à son sujet et l’option pour l’obtenir. Ensuite, touchez « Télécharger et installer », et votre appareil exécutera le processus de mise à jour vers la dernière version d’iOS.

Vous devez avoir au moins 80 % de batterie ou être branché pour que votre smartphone soit mis à jour. Vous pouvez également sauvegarder votre iPhone avant d’effectuer la mise à jour pour plus de sécurité.

Comment obtenir iPadOS 15 sur l’iPad ?

Si vous souhaitez effectuer une mise à jour vers iPadOS 15 (et pourquoi ne le feriez-vous pas avec les extraordinaires changements multitâches qu’il apporte), le processus est le même que sur l’iPhone.

Ouvrez Réglages, appuyez sur « Général », appuyez sur « Mise à jour du logiciel », puis appuyez sur « Télécharger et installer » une fois que la mise à jour vous a été envoyée. C’est aussi simple que cela.

Comment télécharger watchOS 8 sur l’Apple Watch ?

Vous pouvez mettre à jour les appareils Apple Watch avec watchOS 8 en utilisant la montre elle-même ou depuis votre iPhone. Quoi qu’il en soit, vous allez bénéficier d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités avec le nouvel OS, il vaut donc la peine de le télécharger dès qu’il sera disponible.

Pour effectuer une mise à jour depuis l’Apple Watch, ouvrez l’application Paramètres, puis appuyez sur « Général », suivi de « Mise à jour du logiciel ». Si une mise à jour est disponible pour votre appareil, appuyez sur « Installer » et, en un rien de temps, vous aurez la dernière version de watchOS sur votre appareil et tous les avantages qui l’accompagnent.

Si vous décidez de le faire depuis votre iPhone, ouvrez d’abord l’application Watch. De là, appuyez sur « Général », puis « Mise à jour du logiciel ». Téléchargez la mise à jour et soyez prêt à entrer votre code PIN sur votre Apple Watch si on vous le demande. Une roue de progression s’affichera sur votre Apple Watch, vous indiquant que l’installation est en cours.

Votre appareil est-il éligible ?

Si vous utilisez un ancien iPhone, iPad ou Apple Watch, vous vous demandez peut-être si votre appareil pourra obtenir iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8. C’est une question parfaitement valable. Il existe tellement de générations d’appareils Apple, qu’il est difficile de savoir quels appareils reçoivent encore des mises à jour.

Heureusement, Apple a simplifié les choses pour l’iPhone et l’iPad : tous les appareils qui ont reçu iOS 14 et iPadOS 14 recevront iOS 15 et iPad OS 15. Cela signifie que si votre smartphone a été jugé trop vieux pour les mises à jour de la précédente génération, il en sera de même pour celles-ci.

Pour watchOS 8, Apple proposera la mise à jour aux appareils Apple Watch 3 et les versions ultérieures. Si vous êtes sur une Apple Watch originale ou Series 2, vous allez manquer cette mise à jour (et les suivantes).