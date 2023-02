Le taux d’adoption d’iOS 16 dépasse celui d’iOS 15

Depuis plusieurs années, Apple publie régulièrement des rapports sur le taux d’adoption des dernières versions d’iOS et d’iPadOS. L’objectif principal de ces rapports est de suivre le pourcentage d’utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui effectuent la mise à jour vers les dernières versions des systèmes d’exploitation d’Apple. Apple recueille ces données à l’aide d’appareils qui accèdent aux App Store iOS et iPadOS de la société et publie un rapport annuel sur une page Web dédiée du portail des développeurs d’Apple. Bien que cet exercice annuel soit principalement destiné aux développeurs, Apple a l’habitude d’utiliser ces mêmes données pour vanter l’un des principaux avantages d’iOS et d’iPadOS par rapport à Android, à savoir les taux d’adoption des nouvelles versions logicielles nettement plus élevés sur les appareils Apple que sur les appareils fonctionnant sous Android.

En raison de l’écosystème fermé et étroitement contrôlé d’Apple, il est plus facile (et plus rapide) pour Apple de publier des mises à jour pour tous les appareils en une seule fois. C’est pourquoi les appareils iOS (et iPadOS) ont généralement un taux d’adoption du dernier système d’exploitation plus élevé que les appareils Android. En revanche, le nombre d’acteurs dans l’écosystème Android, la variété des appareils et les différents forks d’Android dont il faut se préoccuper font que les mises à jour prennent beaucoup plus de temps pour atteindre les appareils Android. Le 16 février 2023, Apple a publié son dernier rapport sur le taux d’adoption – le premier rapport de ce type depuis la sortie d’iOS 16 et d’iPadOS 16 – qui nous donne des indications précieuses sur la popularité et l’adoption des nouvelles mises à jour d’iOS et d’iPadOS.

Les rapports d’Apple sur les taux d’adoption fournissent également une comparaison avec les taux d’adoption des années précédentes, permettant aux utilisateurs et aux développeurs de voir à quelle vitesse les utilisateurs adoptent les dernières mises à jour. L’une des principales conclusions du dernier rapport d’Apple sur le taux d’adoption des systèmes d’exploitation est que les utilisateurs passent à iOS 16 beaucoup plus rapidement qu’à iOS 15. Cependant, il est également important de noter que le dernier rapport d’adoption d’Apple a été publié avec près d’un mois de retard (par rapport à l’année précédente).

Selon le dernier rapport, 81 % de tous les iPhone d’Apple lancés au cours des quatre dernières années fonctionnent déjà sous iOS 16. Si l’on considère les anciens iPhone, le pourcentage tombe à un impressionnant 72%. Les chiffres ne sont pas aussi spectaculaires du côté de l’iPad, avec seulement 53 % des iPad lancés au cours des quatre dernières années utilisant iPadOS 16. Si l’on tient également compte des iPad plus anciens, le pourcentage tombe à 50 %.

Pour Android le constat est plus dur

Si Google avait l’habitude de disposer d’un tableau de bord pour Android, à partir de 2020, il a cessé de rendre ces chiffres publics, les cachant au sein d’Android Studio – la suite de développement de l’entreprise. Étant donné les mauvaises performances d’Android en matière de chiffres d’adoption et de la propension d’Apple à utiliser ces chiffres contre Google, cette décision n’est pas vraiment une surprise.

En janvier 2023, les chiffres d’Android Studio révèlent que seuls 5 % des appareils Android fonctionnent sous Android 13 – même 6 mois après la sortie de l’OS.