Les données montrent un taux d’adoption d’iOS 15 proche de 90 %

Parmi les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15, citons Concentration, conçu pour permettre aux utilisateurs d’iOS de se concentrer sur leur travail et sur la tâche à accomplir sans être distraits par le smartphone. Texte en direct permet de reconnaître les numéros de téléphone imprimés sur une carte de visite ou griffonnés sur une note et de passer un appel vers ce numéro. De même, Plans pourra vous indiquer le chemin à suivre pour vous rendre à une adresse trouvée sur une carte de visite, écrite sur un post-it ou vue sur un panneau de signalisation.

