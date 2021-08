Des rendus 3D du Galaxy S21 FE révèle cinq variantes de couleurs

Samsung devait lancer le Galaxy S21 FE lors de son événement Unpacked au début du mois. Cependant, cela ne s’est pas produit, et la société a seulement dévoilé ses nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 et il n’y a pas eu un seul mot sur le potentiel Galaxy S21 FE. Pendant un certain temps, on a pensé que le Galaxy S21 FE aurait pu être annulé. La pénurie de puces en cours a pu causer quelques problèmes à Samsung, et il a été rapporté que la société pourrait changer une partie de la production pour un processeur Exynos.

Alors que nous n’avons toujours pas de date de lancement pour le Galaxy S21 FE, nous avons maintenant des rendus 3D de l’appareil, partagés par Evan Blass, alias @evleaks. Après avoir divulgué les variantes de couleurs du Galaxy S21 FE en juin, Evan Blass a maintenant partagé des rendus CAO 3D de l’appareil. Nous connaissions déjà l’existence des variantes grise, blanche, verte et violette du Galaxy S21 FE. Et la nouvelle fuite montre une nouvelle variante de couleur bleue.

Vous pouvez consulter tous les modèles 3D de Sketchfab ici.

Le smartphone ressemble fortement au Galaxy S21, ce qui est prévisible étant donné que le S20 FE ressemblait beaucoup à la série S20. Il est probable que le Galaxy S21 FE sera positionné comme son prédécesseur comme un smartphone phare légèrement moins cher.

D’après les rendus, il est clair que le Galaxy S21 FE sera doté de trois caméras arrière, d’une caméra frontale incrustée dans un trou de l’écran et d’un port USB Type-C. Tout comme son prédécesseur, la prise casque de 3,5 mm est absente sur le Galaxy S21 FE.

Un flagship abordable

Pour résumer, le Galaxy S21 FE devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,4 pouces. L’appareil pourrait être équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne. La configuration à trois caméras est probablement composée d’un capteur principal de 12 mégapixels, un objectif ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8/12 mégapixels. La caméra frontale devrait être un capteur de 32 mégapixels. On pourrait s’attendre à une batterie d’une capacité 4 500 mAh à bord avec une charge rapide filaire de 25 W et un support de charge sans fil.

Avec l’événement Galaxy Unpacked, Samsung est susceptible de faire une annonce plutôt discrète par simple communiqué de presse du Galaxy S21 FE sans un événement dédié.