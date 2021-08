Voici tout ce que ce que Samsung a annoncé lors du Galaxy Unpacked

Samsung a tenu son événement Galaxy Unpacked hier en milieu d’après-midi, et conformément aux myriades de rumeurs, la société a annoncé deux nouveaux smartphones pliables, une nouvelle montre connectée, et sa dernière version de ses écouteurs entièrement sans fil.

Oui, c’était un événement dense.

Vous avez manqué l’événement Galaxy Unpacked ? Ou vous voulez simplement vous rafraîchir la mémoire sur toutes les nouveautés ? Voici tout ce que Samsung a annoncé hier.

Le Galaxy Z Fold 3

La troisième fois est la bonne, car le Galaxy Z Fold 3 semble prendre des mesures significatives pour répondre aux principales plaintes des gens concernant la série.

Samsung n’a pas annoncé de nouveau téléphone de la série Note hier, mais a apporté un stylet à la gamme Fold. Le Galaxy Z Fold 3 est compatible avec un stylet S Pen spécial qui se rétracte pour éviter d’appliquer trop de force sur l’écran.

Le smartphone est équipé d’un écran qui est « 80 % plus résistant » que les précédents Fold et qui, pour la première fois, est résistant à l’eau. La charnière a été renforcée et l’appareil est plus fin et plus léger que son prédécesseur.

Mieux encore, son prix a été légèrement revu à la baisse, à 1 799 euros. Bien que ce soit loin d’être bon marché, cela signifie que le smartphone pourrait revenir à des prix plus raisonnables dans un mois ou deux. Le smartphone est en précommande aujourd’hui et sera disponible à partir du 27 août.

Le Galaxy Z Flip 3

Bien qu’il ne s’agisse techniquement que du deuxième smartphone de la gamme Flip de Samsung, ce ne serait pas la première fois que l’entreprise décide de sauter un numéro.

Le Galaxy Z Flip 3 comprend les mêmes améliorations de durabilité que le Z Fold 3. Il est également doté d’un écran extérieur plus grand et de haut-parleurs stéréo, et il est proposé dans un grand nombre de jolies couleurs. Malheureusement, il n’est pas compatible avec le S Pen, et je suis un peu inquiet au sujet de la batterie de 3 300 mAh.

Le plus important est peut-être que le Galaxy Z Flip 3 pourrait bien être le premier smartphone pliable que les acheteurs pourront se procurer. À 1 059 euros, il est à peu près aussi cher qu’un iPhone 12 Pro, sauf que, vous savez, il peut se plier en deux. Le smartphone est également en précommande aujourd’hui et sera disponible à partir du 27 août.

La Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic

La Galaxy Watch 4 est certainement la meilleure alternative à l’Apple Watch pour Android. Elle se décline en deux modèles (tous deux disponibles en deux tailles). Le modèle standard a un look plus sportif avec un bracelet en silicone, tandis que le modèle « Classic » a un design plus traditionnel et une bague tournante pour naviguer dans l’interface utilisateur.

Ce sont les premières montres de Samsung à fonctionner sous Wear OS. Cette dernière version de l’OS promet d’être nettement plus fluide et plus efficace que ses prédécesseurs grâce à une collaboration entre Samsung et Google qui a permis d’optimiser considérablement le logiciel.

Les montres promettent jusqu’à 40 heures d’autonomie, ce qui est mieux que l’Apple Watch et la plupart des montres Android, mais il faudra voir comment elles tiennent le coup à l’usage. Le modèle standard est proposé à partir de 269 euros, tandis que la Classic vous coûtera 369 euros. Les deux modèles sont disponibles en précommande aujourd’hui et seront disponibles le 27 août.

Les Galaxy Buds 2

Samsung tente de perturber le marché des véritables écouteurs sans fil en proposant des fonctionnalités de niveau « Pro » à un prix raisonnable. Les Galaxy Buds 2 seront vendus au prix de 149 euros, mais ils sont dotés d’une fonction de suppression active du bruit, une fonctionnalité normalement réservée à la gamme de prix de 200 euros et plus.

De plus, Samsung affirme qu’il s’agit de ses écouteurs les plus légers à ce jour, malgré le fait que chaque écouteur est équipé de deux haut-parleurs dynamiques. Il y a également trois microphones à bord pour une qualité d’appel claire et un bruit de vent minimal. Vous pouvez également utiliser un mode de son ambiant qui vous permet d’entendre clairement l’environnement tout en portant les écouteurs.

Les Galaxy Buds 2 sont disponibles en précommande dès maintenant et seront expédiés d’ici le 25 août.

