Vous pouvez maintenant jouer à Super Mario 64 dans un navigateur Web

Si vous êtes un fan de Super Mario, il y a de fortes chances que vous soyez ravi d’apprendre que vous pouvez désormais jouer à l’emblématique jeu de plateforme de Nintendo 64, Super Mario 64, dans un navigateur Web sur n’importe lequel de vos appareils. Super Mario 64 fonctionne sur un navigateur compatible avec les appareils Apple et le navigateur Edge de Xbox. Il est essentiellement le résultat d’un projet GitHub appelé « Super Mario 64 decomp project ».

Le jeu a été repéré pour la première fois en avril de cette année et est en ligne depuis plusieurs mois. Cependant, il pourrait être retiré par Nintendo à l’avenir, s’il ne l’est pas déjà. Au moment de la rédaction de cet article, le jeu fonctionne bien, et vous pouvez y jouer ici même.

Une fois que vous ouvrez le jeu dans un navigateur sur votre Mac, une carte d’instructions déroulante s’affiche pour vous informer sur les commandes et les fonctionnalités du titre. Ainsi, conformément à la carte d’instructions, vous pouvez démarrer le jeu en cliquant sur la touche Entrée de votre clavier et choisir un emplacement de sauvegarde pour commencer à jouer. Vous pourrez également sauvegarder votre progression dans ces emplacements,

Cependant, il est important de noter que vous devrez connecter une manette compatible pour jouer au jeu sur vos appareils. Ainsi, si vous lancez une partie sur votre iPhone, vous pouvez associer une manette Xbox, PlayStation ou MFi à votre appareil iOS.

Comme je n’ai pas de manette compatible pour le moment, j’ai essayé Super Mario 64 sur mon MacBook Pro. Le jeu, selon mon expérience, a parfaitement bien fonctionné avec des animations fluides, et un gameplay amusant. Toutefois, il convient de mentionner que les commandes du clavier sont un peu différentes des anciens boutons de la Nintendo 64. Par exemple, le bouton A a été assigné à X et le bouton B est le bouton C sur le clavier.

Un peu de nostalgie

Le jeu semble être la version complète du titre original de la Nintendo 64 et fonctionne parfaitement sur les appareils Apple. Pour ceux qui l’ignorent, Super Mario 64 a été initialement publié par Nintendo en 1996, et c’était le premier jeu Super Mario à proposer un gameplay en 3D. La société a même réédité le titre sur Nintendo DS en 2004 et sur Nintendo Switch l’année dernière.

Donc, si vous êtes un fan des jeux d’origine et que vous aimez la série Super Mario, je suis sûr que vous allez adorer jouer à ce jeu dans un navigateur sur votre iPhone, iPad ou Mac.