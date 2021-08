Vous envisagez d’acheter un Galaxy Z Fold 3 ou Z Flip 3 ? Voici le coût de la réparation de l’écran

Samsung a lancé ses nouveaux smartphones pliables — le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 plus tôt ce mois-ci. Peu après, la société a révélé les prix en France des nouveaux téléphones pliables et on peut dire qu’ils coûtent cher, surtout le Galaxy Z Fold 3. Si vous êtes prêt à payer la somme de 1 799 euros et à vous procurer un smartphone pliable de luxe, voici combien coûterait une réparation d’écran si les choses tournent mal.

Lorsque Samsung a lancé ses nouveaux Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3, elle a évidemment beaucoup parlé de la durabilité améliorée de ses nouveaux smartphones pliables. Maintenant, Samsung prend plus de temps pour discuter des mesures qu’elle a prises pour rendre ses téléphones plus durables, ce qui est rassurant étant donné de ce qu’il en coûtera pour réparer les écrans des appareils.

Samsung a utilisé un matériau en aluminium amélioré, baptisé « Armor Aluminium », qui, selon l’entreprise, est plus fin et plus léger. Les smartphones devraient ainsi être moins sujets aux rayures et aux chocs. Samsung a également évoqué les difficultés rencontrées pour rendre ses smartphones pliables résistants à l’eau, notamment en raison du mécanisme de la charnière. Pour cette raison, Samsung a dû utiliser une solution anti-corrosive et lubrifier la charnière pour éviter la rouille.

Quant aux écrans, ils sont recouverts de Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière, ce qui devrait empêcher les écrans d’être rayés et les protéger des chutes. Pour ce qui est des écrans intérieurs, Samsung utilise son verre ultrafin (UTG) ainsi qu’un polymère protecteur et un nouveau matériau en polyéthylène téréphtalate (PET) pour protéger l’écran.

C’est aussi en partie la raison pour laquelle le Galaxy Z Fold 3 peut utiliser les nouveaux S Pen, qui sont fabriqués de manière à protéger l’écran. Et c’est une bonne chose, étant donné de ce qu’il en coûtera pour remplacer les écrans des meilleurs smartphones pliables de Samsung.

Une facture d’environ 410 euros pour un écran cassé

Si votre Galaxy Z Fold 3 ou Z Flip 3 se brise pendant la période de garantie d’un an et que la cause du dommage relève des conditions de garantie de l’entreprise, vous n’aurez pas à payer la réparation. En revanche, si le dommage n’est pas couvert par les conditions de garantie (que vous pouvez vérifier ici), vous devrez payer le prix de la réparation.

S’adressant à The Verge, Samsung a déclaré que le remplacement de l’écran interne primaire du Galaxy Z Fold 3 coûte 479 dollars (~ 410 euros). Pour le Galaxy Z Flip 3, cela coûte 369 dollars (~ 315 euros). L’écran externe, quant à lui, coûte 149 dollars (~ 130 euros) pour le Z Fold 3 et 99 dollars (~ 85 euros) pour le Z Flip 3. Vous pouvez également opter pour l’abonnement Samsung Care+ qui coûte 179 euros pour obtenir une réparation d’écran hors garantie à 249 dollars. C’est quand même cher payé.

Samsung n’a pas encore indiqué le prix de la réparation en France pour ses nouveaux smartphones pliables. À titre comparatif, il fallait débourser respectivement 550 dollars et 140 dollars pour réparer l’écran interne et l’écran externe du Galaxy Z Fold 2. Malgré que la pilule risque d’être dur à avaler pour certains, la réparation reste plus abordable que son prédécesseur.