Samsung lance les smartphones pliables Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3

Après des semaines d’attente, Samsung a finalement annoncé la prochaine génération de ses smartphones pliables. Toutes sortes de rumeurs ont précédé l’événement Galaxy Unpacked, et maintenant Samsung a officialisé les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Quelles sont les nouveautés du Galaxy Z Fold 3 ?

Samsung a annoncé son nouveau smartphone pliable phare, et il a des spécifications assez impressionnantes. Mais avant d’en parler, vous vous interrogez probablement sur son prix : Samsung commercialise le Galaxy Z Fold 3 à partir de 1 799 euros. C’est un peu moins cher que le smartphone de la génération précédente, qui a été lancé à 1 999 euros. Sortir avec 200 dollars de moins pourrait être une bonne affaire, car cela rend la technologie pliable accessible à un plus grand nombre de personnes.

En ce qui concerne les spécifications, Samsung a mis à peu près tout sous le capot de ce smartphone. En commençant par l’écran, la société a inclus un écran pliable de 7,6 pouces comme principale option de visualisation. Cet écran offre une résolution de 2 208 x 1 768 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Il y a également un écran externe de 6,2 pouces, qui est plus grand que beaucoup d’écrans principaux sur la plupart des smartphones. L’écran externe va également offrir une fréquence de 120 Hz, et il présente une résolution de 2 268 x 832 pixels.

Quant au processeur, c’est un processeur octa-core 64 bits de 5 nm qui fournit la puissance à ces écrans massifs. Il y a également 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne, selon le modèle que vous obtenez. Samsung utilise One UI, sa surcouche basée sur Android 11, dès la sortie de la boîte. Comme c’est toujours le cas avec les nouveaux smartphones haut de gamme, le Galaxy Z Fold 3 est livré avec le support de la connectivité 5 G.

Un alléchant bloc caméra

Le système de triple caméra semble alléchant, bien qu’il ne vous époustouflera pas nécessairement. Il y a un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif 12 mégapixels à l’arrière du smartphone. Il est également équipé d’une caméra de 4 mégapixels sous l’écran et d’une caméra frontale de 10 mégapixels.

Un système à double batterie de 4 400 mAh permet de maintenir ce smartphone allumé aussi longtemps que possible. Il y a également une charge rapide filaire de 25 W, une charge rapide sans fil de 10 W et une charge inversée de 4,5 W pour garder vos autres appareils en état de marche.

Samsung a annoncé trois couleurs pour l’appareil : Phantom Black, Phantom Green et Phantom Silver.

Dans l’ensemble, il semble que Samsung ait fait un excellent travail en augmentant la puissance et les spécifications du Galaxy Z Fold 3 tout en diminuant légèrement son prix. Mais, la baisse de prix sera-t-elle suffisante pour séduire les acheteurs qui hésitaient à lâcher 2 000 euros sur un smartphone ? Nous devrons attendre et voir. Les S Pen Fold Edition et S Pen Pro seront pour leur part proposés respectivement à 99 et 149 €.

Quelles sont les nouveautés du Galaxy Z Flip 3 ?

Non contente de sortir un seul smartphone pliable, Samsung a également annoncé le Galaxy Z Flip 3, conçu comme un téléphone à clapet. Il est un peu moins cher que le Galaxy Z Fold 3, avec un prix de 999,99 euros, ce qui est un prix avec lequel les consommateurs sont beaucoup plus à l’aise en termes de flagships.

En ce qui concerne les écrans, Samsung apporte un écran principal de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 2 640 x 1 080 pixels. À l’extérieur, il y a un adorable petit écran de 1,9 pouce avec une résolution de 260 x 512 pixels. Ne vous laissez pas tromper par la faible résolution, car cela représente tout de même une densité de pixels de 302 ppp.

Ce smartphone est équipé du même processeur octa-core 64 bits de 5 nm que son grand frère, ce qui garantit des performances élevées. Cependant, la mémoire vive est réduite à 8 Go, ce qui est encore assez important. Pour le stockage interne, vous pouvez opter pour 128 ou 256 Go. Le smartphone est équipé d’une caméra frontale de 10 mégapixels et de deux caméras de 12 mégapixels à l’arrière.

Comme ce téléphone est nettement plus petit, il est également équipé d’une batterie beaucoup plus petite de 3 300 mAh. Cela devrait tout de même offrir une autonomie suffisante pour cet appareil particulier.

Les appareils pliables sont là pour perdurer

Samsung a clairement fait le pari des smartphones pliables. Et il semble que l’entreprise ait réussi la plupart des choses sur sa troisième génération de smartphones à écran pliable. Ces deux smartphones sont disponibles en précommande, alors si l’un d’eux vous intéresse, vous voudrez peut-être le verrouiller avant la date de sortie du 26 août.