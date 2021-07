Microsoft annoncera d’autres grandes nouveautés pour Windows 11

Microsoft a déjà annoncé Windows 11 il y a quelques semaines, et les utilisateurs peuvent l’essayer aujourd’hui grâce au programme Windows Insider.

Et si certaines nouveautés font partie de cette première version preview de Windows 11, notamment le nouveau menu Démarrer, les icônes centrées, les widgets, et bien d’autres choses encore, d’autres sont encore à venir, comme la prise en charge des applications Android et l’intégration de la barre des tâches Microsoft Teams.

Les utilisateurs sont évidemment très impatients de les essayer dès qu’elles seront prêtes, mais en attendant, il semble qu’il y ait beaucoup plus à venir sur le front de Windows 11.

C’est ce qu’affirme Microsoft elle-même, puisque le compte Windows Developer a laissé entendre que de grandes nouvelles concernant Windows 11 sont encore en préparation. « Je voulais juste vous faire savoir qu’il y a encore beaucoup de choses à venir », a tweeté le compte Windows Dev.

Microsoft n’a pas fourni beaucoup d’informations sur la date de lancement de Windows 11, mais selon l’entreprise elle-même, la mise à niveau gratuite de Windows 10 est censée être disponible à l’automne de cette année.

We got it! Just wanted to let you know that there’s much more to come 😀

— Windows Developer (@windowsdev) July 7, 2021