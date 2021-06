L’intégration de Teams dans la barre des tâches n’est pas disponible dans Windows 11

« Windows 11 vous offre également un moyen plus naturel de vous connecter avec vos amis et votre famille par le biais de Teams, en vous permettant de couper et de rétablir instantanément le son, ou de lancer une présentation directement depuis la barre des tâches ».

Et tandis que la première version preview de Windows 11 est maintenant disponible pour les membres du programme Windows Insider, il faut savoir que cette fonctionnalité n’est pas encore prête pour les testeurs, car Microsoft dit qu’elle a besoin d’un peu plus de temps pour la publier dans le cadre du programme Insider.