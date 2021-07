Le Pixel 5a de Google passe à la FCC avant son lancement

by

Les fabricants d’appareils n’aiment généralement pas parler de produits qui n’ont pas encore été officiellement annoncés. Mais, Google a fait une exception en avril lorsqu’elle a confirmé qu’un Pixel 5a était en route en répondant aux rumeurs selon lesquelles le smartphone avait été annulé.

Google indique que le smartphone sera disponible aux États-Unis et au Japon, et qu’il sera « annoncé dans la lignée de l’introduction du smartphones de Series A de l’année dernière ». Comme le Pixel 4a a été présenté le 3 août 2020, cela signifie que son successeur pourrait devenir officiel d’ici un mois environ. Mais si vous aviez besoin de plus de preuves qu’un lancement est imminent, il semble que le Pixel 5a vient de passer par la FCC.

Bon, pour être clair, un smartphone sans nom de la marque Google vient de passer par la FCC. Mais à en juger par les informations de la FCC, il est pratiquement assuré qu’il s’agit du Pixel 5a.

Les documents de la FCC ne nous disent pas grand-chose sur ledit smartphone, si ce n’est qu’il y aura au moins deux modèles/configurations différents : A4RG1F8F et A4RG4S1M. Il semble qu’au moins une différence sera la prise en charge de la bande de réseau, certains modèles prenant en charge les réseaux CDMA, et d’autres… non.

Mais, les détails précédemment divulgués suggèrent que le Pixel 5a ressemblera beaucoup au smartphone Pixel 4a 5G de génération actuelle et pourrait même avoir les mêmes spécifications clés, y compris un processeur Snapdragon 765 5G de Qualcomm, un écran OLED d’une résolution full HD+, un capteur d’empreintes digitales à l’arrière et une prise audio de 3,5 mm (mais pas de lecteur de carte microSD).

Un design connu

Il sera intéressant de voir si cet appareil remplace simplement le Google Pixel 5 dans le Google Store ou si la liste de Google desdits appareils sera autorisée à être légèrement confuse en raison de leur extrême similitude — nous verrons !

Nous n’aurons probablement pas longtemps à attendre pour savoir si les fuites ont été exactes et/ou combien le nouveau smartphone de Series A de Google coûtera.