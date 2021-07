Le premier iPad OLED pourrait ne pas arriver avant 2023

Tous les smartphones de la gamme d’iPhone 12 sont équipés d’un écran OLED, tout comme la plupart des smartphones haut de gamme d’autres marques, mais aucun iPad n’en est équipé pour le moment, la plupart des modèles étant équipés d’un écran LCD de qualité inférieure, et l’iPad Pro 12.9 (2021) étant équipé d’un écran Mini-LED. Il semblerait que l’OLED soit en passe d’arriver, mais peut-être pas avant 2023.

À la fin du mois dernier, nous avons relayé une rumeur selon laquelle la tablette iPad Air de l’année prochaine serait la première tablette d’Apple à être équipée d’un écran OLED. Mais Display Supply Chain Consultants (DSCC) vient de publier son dernier rapport trimestriel sur les livraisons d’ecrans OLED, selon lequel le premier iPad équipé d’OLED sera lancé en 2023. DSCC ne nomme pas la tablette et se contente de la désigner comme un modèle de 10,8 pouces dont la sortie est prévue en 2023.

En fait, les deux informations font référence à l’iPad Air, l’un prévoyant le lancement du modèle OLED en 2022 et l’autre en 2023. En ce qui concerne les OLED, le DSCC prévoit que les recettes provenant des ventes d’écrans OLED augmenteront de 9 % cette année pour atteindre 42,5 milliards de dollars, grâce à l’augmentation des ventes de smartphones équipés d’écrans OLED.

Pour 2025, DSCC s’attend maintenant à ce que les revenus des OLED pour cette année soient 11 % plus élevés, à 60,6 milliards de dollars. Une fois encore, la demande des fabricants de smartphones devrait ouvrir la voie à cette augmentation.

DSCC prévoit que le nombre de tablettes livrées avec un écran OLED augmentera chaque année au cours des cinq prochaines années, avec une croissance des revenus atteignant 57 % d’une année sur l’autre. Le nombre réel de tablettes OLED qui seront livrées devrait atteindre 5,7 millions d’unités l’année prochaine, contre 5,4 millions cette année.

Les smartphones restent le premier appareil mobile utilisant des écrans OLED, respectivement avec 82 % et 76 % des unités livrées au cours du premier et du deuxième trimestre de cette année. Apple représentait 26 % des ventes de smartphones OLED, suivi de Samsung, qui détenait 20 % de la part du gâteau. En ce qui concerne le chiffre d’affaires, les smartphones représentent 91 % des appareils livrés avec un panneau OLED au premier trimestre et 87 % au deuxième trimestre, tandis que les smartwatches arrivent en deuxième position avec 14,9 % des unités livrées et 6 % du chiffre d’affaires du premier trimestre.

L’iPad avant l’iPad Pro

Si vous vous demandez quel fabricant d’écrans a livré le plus de panneaux OLED pour les smartphones au cours du premier trimestre de cette année ? Samsung Display a été responsable d’un énorme chiffre de 73,7 % des revenus au cours du premier trimestre. LG Display a vu sa part diminuer au premier trimestre, passant de 11 à 8 %, tandis que BOE était le suivant avec 6,6 % du total.

Cela dit, de précédents rapports suggèrent que l’OLED finira par faire son apparition dans la gamme d’iPad Pro également, mais probablement pas avant l’iPad Air. Les jours des iPad LCD et même des Mini-LED sont donc probablement comptés.