Microsoft met les applications Android à la portée de Windows 11 par le Microsoft Store

Lors de son événement Windows, Microsoft a révélé un grand nombre de fonctionnalités pour Windows 11. Si tous les changements visuels apportés par Windows 11 pour remanier l’expérience utilisateur sont excellents, une fonctionnalité qui parvient à se démarquer est la prise en charge des applications Android. Oui, vous avez bien lu. Windows 11 sera livré avec un support intégré pour les applications Android.

C’est la première fois que Microsoft autorise les applications Android sur le système d’exploitation à un niveau aussi profond, en commençant par des applications majeures comme TikTok et Instagram, toutes fonctionnant avec la technologie Intel Bridge. Vous pouvez maintenant exécuter des applications iOS sur macOS, des applications Android sur Chrome OS et des applications Android sur Windows — quelle sera la prochaine étape ?

À l’avenir, vous n’aurez donc plus à compter sur les émulateurs Android pour Windows pour exécuter une application Android sur votre PC sous Windows. Après la mise à niveau vers Windows 11, vous pourrez accéder à vos applications Android préférées à partir des principaux éléments de l’interface utilisateur, notamment le menu Démarrer et la barre des tâches. Le meilleur ? Vous pouvez découvrir et installer des applications depuis le Microsoft Store. Vous pouvez également épingler ces applications à la barre des tâches ou les placer de manière pratique sur l’écran avec le nouveau Snap Assist.

Toutes ces applications Android arrivent sur le Microsoft Store, grâce à Amazon. La société s’est associée à Amazon pour intégrer Amazon Appstore à Microsoft Store.

Grâce à la technologie Intel Bridge, vous pouvez télécharger et installer des applications Android en toute transparence en parcourant le catalogue d’applications Android d’Amazon.

Des applications « standards »

Les applications Android apparaîtront dans le Microsoft Store avec des indicateurs indiquant qu’il s’agit bien d’applications Android, mais elles pourront être utilisées, épinglées et ouvertes comme des applications de bureau standard. Sur la page de liste des applications, vous obtenez le nom et la note de l’application dans le volet de gauche, tandis que les captures d’écran et les descriptions sont présentes dans la partie centrale à droite.

La possibilité d’exécuter des applications Android est sans aucun doute la meilleure fonctionnalité de Windows 11 et devrait contribuer à l’adoption du système d’exploitation. Elle comble également le fossé pour les utilisateurs qui cherchent à accéder à des applications mobiles sur leur PC. Si vous êtes impatient d’essayer Windows 11, vous devrez attendre une semaine. Microsoft a confirmé que la première build Insider de Windows 11 commencera à être diffusée au début de la semaine prochaine.