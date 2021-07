La Samsung Galaxy Tab S8 pourrait ne pas débarquer avant 2022

Vous ne devriez pas compter sur l’achat d’une nouvelle Galaxy Tab S cette année. Selon SamMobile, une de ses sources a affirmé que la Galaxy Tab S8 pourrait ne pas être commercialisée avant le début de l’année 2022, soit plus tard que ce que l’on pourrait attendre étant donné l’engouement pour la tablette Android.

Il n’y a aucune mention de la raison pour laquelle Samsung vise 2022 pour mettre à niveau sa gamme phare Galaxy Tab. Cependant, le même informateur a déclaré que la gamme serait élargie, y compris quelque chose dans la gamme « Ultra » (c’est-à-dire un modèle haut de gamme). De précédentes rumeurs ont suggéré qu’une Galaxy Tab S8 de 14,6 pouces pourrait occuper ce rôle, avec des avantages comme des caméras supplémentaires et davantage de mémoire vive et stockage.

Les trois modèles Galaxy Tab S 2022 devraient tous inclure des processeurs plus récents, prendre en charge un nouveau clavier et offrir la 5G en option. Il n’y a rien d’autre dans cette fuite, mais nous avons précédemment entendu un certain nombre de spécifications possibles pour la gamme. Celles-ci comprennent des écrans de 11 à 14,6 pouces, jusqu’à 12 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage, et une batterie de 12 000 mAh pour la Galaxy Tab S8 Ultra, les autres modèles ayant des batteries plus petites.

Les débuts en 2022 de la nouvelle gamme Galaxy Tab S8 ne seraient pas surprenants. Peu de détails ont émergé sur une nouvelle gamme de tablettes avant l’événement Unpacked de Samsung attendu en août. Et si la gamme Galaxy Tab S7 n’est plus à la pointe de la technologie, elle reste rapide et performante. Samsung pourrait ne pas gagner beaucoup en sortant une S8 en 2021 si les performances et les fonctionnalités ne sont que de légères améliorations.

Il n’est pas certain que ce soit une décision intelligente. Samsung pourrait risquer des ventes décevantes si elle expédie une mise à jour modeste de la tablette en 2021, et pourrait avoir à faire face à des pénuries de puces et d’autres problèmes d’approvisionnement alors que le monde se remet de la pandémie.

Une occasion manquée ?

Dans le même temps, Samsung risque de passer à côté d’un marché des tablettes toujours en plein essor, où les passionnés et les employés en télétravail ont tous besoin de nouveau matériel. Et ce n’est pas comme si ses rivaux restaient statiques — Apple devrait proposer iPadOS 15 avec d’autres nouvelles tablettes que le nouvel iPad Pro. Un lancement de la Galaxy Tab S8 en 2022 pourrait être trop tard pour convaincre les acheteurs.

Mais que feriez-vous à la place de Samsung ? Sortiriez-vous une Galaxy Tab S8 cette année pour saisir le moment, ou attendriez-vous 2022 pour avoir le plus d’impact possible ?