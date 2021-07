Inspire 2021 : Microsoft pourrait lancer son service de PC sur le cloud, Cloud PC

Microsoft pourrait être prête à lancer un nouveau service de PC sur le cloud, alias Cloud PC, la semaine du 12 juillet. Selon ZDNet, un espace réservé à une session de la conférence Inspire 2021 de l’entreprise mentionne “Microsoft cloud solution for enabling hybrid work“, ce qui laisse présager une annonce imminente.

Plus précisément, cet espace réservé mentionne également Scott Manchester, de Microsoft, comme intervenant. Il est actuellement en charge d’un certain nombre de choses liées aux Cloud PC et au cloud computing. Il s’occupe notamment des ordinateurs de bureau gérés dans le cloud, ainsi que des services de bureau à distance, de la réinitialisation du second écran, du multimédia et des technologies de réseau.

La rumeur d’un tel service Microsoft, dont le nom de code est “Deschutes”, circule depuis quelque temps déjà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le service Cloud PC pourrait fonctionner un peu comme les services de streaming PC sur le cloud classiques tels que Shadow Cloud Computing.

En gros, cela signifie que les entreprises et les utilisateurs professionnels pourraient obtenir un PC Windows virtualisé depuis Internet, ce qui leur permettrait d’exécuter des applications bureautiques et le reste de la suite Microsoft 365 sur des appareils minces aux spécifications plus légères, appelés “clients légers”. Les administrateurs système seraient également en mesure de fournir des Cloud PC.

Selon ZDNet, ce service pourrait ne pas convenir à tout le monde.

Un réel coût ?

Microsoft pourrait vendre Cloud PC comme un service pour les utilisateurs de Microsoft 365, avec un “prix fixe par utilisateur”. C’est un changement par rapport à l’actuel Azure Virtual Desktop, qui tourne autour de l’utilisation des services cloud Azure. Il pourrait également y avoir différents niveaux d’options d’abonnement offrant différents niveaux de RAM, des processeurs plus rapides et un stockage accru. Il ne semble pas qu’il s’agisse d’un service destiné aux utilisateurs lambdas de Windows.

Des images de ce que beaucoup pensaient être le service Cloud PC de Microsoft ont été repérées en ligne. L’image montre des bureaux Windows fonctionnant dans une fenêtre de navigateur ouverte, ainsi qu’un sélecteur d’applications, un bouton d’accueil et une icône de téléchargement.

La conférence Insipire 2021, entièrement numérique, débutera le 14 juillet et durera jusqu’au 15 juillet. L’inscription est gratuite, et il suffit d’avoir un compte Microsoft ou Microsoft 365 pour s’inscrire et participer.