Le nouveau design de Office est arrivé pour les Insiders dans le canal bêta

Le mois dernier, Microsoft a annoncé non seulement Windows 11, mais aussi une refonte majeure de sa suite de productivité Office afin d’aligner ce produit sur le nouveau système d’exploitation.

En d’autres termes, Office reçoit une interface utilisateur qui le prépare à Windows 11, même si la même mise à jour de l’interface sera également proposée aux utilisateurs qui ne sont pas sur Windows 11.

L’approche moderne d’Office pousse le langage Fluent Design un peu plus loin en rafraîchissant le ruban, ce qui donne l’impression que tout a été réinventé grâce à des coins arrondis et un aspect plus propre dans l’ensemble.

« Cette refonte visuelle d’Office est basée sur les commentaires des clients qui ont demandé une expérience plus naturelle et plus cohérente dans et entre vos applications, en particulier sous Windows. Avec cette mise à jour, nous proposons une interface utilisateur intuitive, cohérente et familière, utilisant les principes du Fluent Design, dans toutes vos applications : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher et Visio. Nous avons aligné ce rafraîchissement visuel sur la conception de Windows 11 afin de fournir des expériences transparentes sur votre PC », a déclaré Microsoft.

La nouvelle interface utilisateur d’Office est disponible pour les testeurs dès aujourd’hui, Microsoft prévoyant de la proposer à tous les autres dans le courant de l’année.

Disponible dans le canal bêta

Pour l’essayer, vous devez faire partie du programme Office Insider et être inscrit dans le canal bêta. Selon Microsoft, la nouvelle fonctionnalité apparaîtra dans la section « Coming soon » d’Office. Les utilisateurs devront donc l’activer manuellement dans l’une des applications prises en charge.

Pour ce qui est du moment auquel Microsoft pourrait finaliser le travail sur cette refonte d’Office, aucune information n’a été fournie, mais il est assez clair que la société n’est pas nécessairement pressée de le faire, car elle préfère se concentrer sur la stabilité et la fiabilité globales pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu.

Cette première version de la refonte d’Office n’en est qu’à ses débuts, alors attendez-vous à ce que d’autres changements soient mis en ligne dans le programme Insider dans les prochaines mises à jour.