Le OnePlus 9T pourrait apporter de réelles évolutions sur la photo

La série OnePlus 9 a apporté une photographie nettement meilleure que ses prédécesseurs, mais elle est restée derrière la concurrence. Une nouvelle fuite suggère que la société va essayer de pousser des mises à niveau majeures de la caméra sur le prochain OnePlus 9T.

Avec le OnePlus 9 Pro, nous avons obtenu un grand capteur d’image Sony personnalisé avec de gros pixels, un objectif ultra-large haute résolution sans distorsion et un modeste téléobjectif. Sur le plan logiciel, il s’est associé au géant de la photo Hasselblad pour apporter un réglage réaliste des couleurs et un post-traitement. Pour la prochaine itération, ce partenariat devrait permettre de faire monter les choses d’un cran.

Une fuite sur Twitter, qui porte le nom d’American Megatrends et qui partage souvent des informations sur les smartphones chinois, affirme que le OnePlus 9T passera à un arrangement de quatre caméras de 108 mégapixels, une amélioration par rapport au capteur primaire de 50 mégapixels sur le OnePlus 9 Pro. On s’attend également à ce que Hasselblad joue un rôle plus important dans le développement et le réglage de ces caméras, mais on ne sait pas encore si cela s’étendra aux changements matériels.

Oneplus 9T 5G Coming Soon in Q3

So 9T iS have color os 11 Global and 108 MP Hasselblad Quad Camera pic.twitter.com/JVMDkfyLJ2 — American Megatrends (@imailisa0825) July 2, 2021

Samsung a fourni des caméras de 108 mégapixels à un grand nombre de smartphones haut et moyen de gamme cette année, mais jamais à un capteur phare du groupe BBK. Ce changement pourrait être une autre indication que le capteur ISOCELL HM3 ne sera pas exclusif à Samsung, permettant à d’autres OEM d’accéder au meilleur qui est actuellement disponible. La même caméra est vue sur le Galaxy S21 Ultra de Samsung.

La fuite mentionne également que le OnePlus 9T sera dévoilé au troisième trimestre 2021, ce qui chevauche le calendrier de septembre qui a été précédemment indiqué — 6 mois après le lancement de la série OnePlus 9.

Un must-have

Notamment, il ne semble pas y avoir de OnePlus 9T Pro dans le pipeline pour cette période, de la même manière qu’il n’y avait pas de OnePlus 8T Pro en 2020. Cette stratégie pourrait également signifier que le OnePlus 9T serait moins cher que le 9 Pro, tout en offrant de meilleures caméras. Le OnePlus 9T pourrait également être le premier smartphone de la société à fonctionner sur le nouveau OxygenOS qui utilise la base de code de Color OS — l’un des plus grands résultats de la fusion OnePlus et OPPO.

En dehors de ces changements, nous nous attendons à ce que le OnePlus 9T offre des spécifications telles que le processeur Snapdragon 888+, un écran AMOLED à taux de rafraîchissement élevé, Android 12, la charge rapide de 65 W, etc.