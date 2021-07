ZTE tease le Axon 30 5G avec une caméra frontale de seconde génération sous l’écran

Selon la rumeur, le ZTE Axon 30 5G sera annoncé le 22 juillet . Une sortie devrait suivre peu après et si une caméra frontale sous l’écran est certainement unique, il sera bientôt confronté à une rude concurrence. Samsung devrait adopter sa propre mise en œuvre de caméra frontale sous l’écran sur le Galaxy Z Fold 3. Et si l’on se fie au passé, la version de Samsung de cette technologie sera certainement supérieure.

D’autres caractéristiques pourraient inclure le processeur Snapdragon 888 et une configuration polyvalente de la caméra arrière qui emprunte certains de ses capteurs au ZTE Axon 30 Ultra haut de gamme, qui dispose d’une caméra périscope 5x et d’un capteur principal de 64 mégapixels.

Confirmé pour arriver plus tard cet été, le ZTE Axon 30 5G peut être vu dans une nouvelle affiche relayée par GSMArena avec un design tout écran et une caméra frontale sous l’écran qui n’est pas visible lorsque l’écran est allumé . C’est en tout cas ce que l’image de teasing voudrait vous faire croire. Le Axon 20 5G de l’année dernière a été présenté de manière analogue, mais en réalité, la caméra frontale était très visible et les résultats étaient loin d’être impressionnants.

Heureusement, en évitant le sort réservé à Huawei, ZTE a été laissé libre de poursuivre ses activités dans le domaine des smartphones et même d’en vendre certains aux États-Unis. Cependant, plus que cela, la société a même été assez courageuse pour pousser en avant l’un des Saint-Graal de la conception de smartphones : la caméra sous l’écran.