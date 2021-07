La mise à jour de Windows 11 pour la plupart des appareils éligibles est prévue pour début 2022

« Si votre PC Windows 10 exécute la version la plus récente de Windows 10 et répond aux spécifications matérielles minimales, il pourra être mis à niveau vers Windows 11“, indique Microsoft.

La publication du nouveau système d’exploitation par vagues permet à Microsoft de détecter les éventuels bugs dès les premiers stades et d’éviter qu’ils ne touchent davantage d’appareils. L’entreprise peut ainsi mettre en place certaines prises de sauvegarde et donc empêcher certains ordinateurs d’obtenir le système d’exploitation s’ils risquent d’être impactés par un problème spécifique.