Microsoft continue de faire allusion à une sortie en octobre pour Windows 11

Microsoft continue de faire allusion à une date de sortie en octobre pour Windows 11. Le géant du logiciel a évoqué une date de sortie en octobre à plusieurs reprises lors de son événement Windows la semaine dernière, notamment dans un message de Microsoft Teams où l’on peut lire « excited to turn it up to 11 … can’t wait for October! ». Microsoft a seulement officiellement mentionné « Holiday » pour la disponibilité de Windows 11, mais le marketing officiel de la société laisse fortement entendre une date du 20 octobre.

Le message de Microsoft Teams provient de Stevie Bathiche, un ingénieur clé sur les appareils Surface, et s’adresse à Panos Panay, responsable de la division Windows et des appareils Surface chez Microsoft. Bathiche fait allusion soit à une date de sortie de Windows 11, soit à un nouveau matériel Surface, soit à la possibilité que Windows 11 et de nouveaux appareils Surface soient disponibles en octobre.

Officiellement, Microsoft a seulement mentionné que Windows 11 arriverait « this holiday » (entendez par là les fêtes de fin d’année), et la société ne s’est pas engagée sur une date ou même un mois.

Les allusions de Microsoft semblent se concentrer sur le 20 octobre comme date possible de lancement de Windows 11. La plupart des images de presse de Microsoft pour Windows 11 incluent la date du 20 octobre dans la barre des tâches, avec l’heure réglée sur 11 h 11.

Une autre image marketing mentionne également la date du 6 octobre, de sorte que tous les regards sont certainement tournés vers le mois d’octobre chez Microsoft.

La preview est déjà disponible

Outre les indications de Microsoft, Walmart promet également une « mise à niveau gratuite vers Windows October 2021 dès qu’elle sera disponible » sur plusieurs ordinateurs portables qu’elle vend actuellement. Microsoft a promis de fournir Windows 11 en tant que « mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles et sur les nouveaux PC à partir de cette période de fin d’année ».

Cependant, Microsoft doit encore préciser quelles machines seront éligibles pour la mise à niveau de Windows 11. La société a publié des spécifications minimales la semaine dernière qui semblent suggérer que seuls les appareils de 8e génération et plus récents pourront être mis à niveau. Microsoft a promis un article de blog qui détaillera pleinement la situation de mise à niveau pour Windows 11, et les exigences TPM.