Voici la configuration officielle requise pour Windows 11

Windows 11 peut sembler avoir subi un changement cosmétique par rapport à Windows 10, mais en regardant la configuration requise de Windows 11, il semble qu’il y ait plus sous le capot. Il semble que Windows 11 ne fonctionnera que sur les PC récemment sortis et non sur les ordinateurs plus anciens.

J’ai même rédigé un guide rapide pour vérifier si votre PC Windows 10 peut exécuter Windows 11 en utilisant l’application PC Health Check. Mais si vous voulez en savoir plus sur la configuration requise détaillée de Windows 11, lisez la suite de l’article.

Voici la configuration minimale requise pour exécuter Windows 11 sur un ordinateur portable ou de bureau. Si on examine attentivement la configuration requise, il semble que même certains ordinateurs de bureau récents ne seront pas en mesure d’exécuter Windows 11, car la plupart des cartes mères ne sont pas équipées de TPM, et encore moins de TPM 2.0. Certaines cartes mères prennent en charge le fTPM, ce qui devrait permettre d’exécuter Windows 11.

Sans compter que l’exigence d’un processeur 64 bits montre clairement que Microsoft veut se débarrasser des anciens PC. Il est intéressant de noter que Microsoft n’a mentionné aucune exigence matérielle spécifique pour exécuter des applications Android sous Windows 11. La prise en charge des applications Android est rendue possible par la technologie Intel Bridge. Windows 11 fonctionnant sur des processeurs AMD sera-t-il capable d’exécuter des applications Android ? Nous ne le savons pas encore.

Processeur : 1 GHz ou plus avec 2 cœurs ou plus sur un processeur 64 bits compatible ou un système sur une puce (SoC).

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : 64 Go ou plus de stockage

Micrologiciel système : UEFI, compatible Secure Boot

TPM: TPM Trusted Platform Module (TPM) version 2.0

Carte graphique : compatible avec DirectX 12 ou une version ultérieure avec le pilote WDDM 2.0

Affichage : affichage haute définition (720 p), diagonale supérieure à 9 pouces et supportant 8 bits par canal de couleur

Connexion Internet et comptes Microsoft : L’édition Familiale de Windows 11 nécessite une connexion Internet et un compte Microsoft pour terminer la configuration du périphérique lors de la première utilisation. La sortie d’un appareil de Windows 11 Home en mode S nécessite également une connexion Internet

Configuration requise spécifique à Windows 11

Outre la configuration minimale requise pour Windows 11, Microsoft a également détaillé les spécifications pour l’utilisation de certaines fonctionnalités spécifiques de Windows 11. Vous pouvez les lire ici, mais en voici l’essentiel :

La prise en charge de la 5G nécessite un modem compatible 5G.

nécessite un modem compatible 5G. L’HDR automatique nécessite un écran HDR.

nécessite un écran HDR. BitLocker To Go nécessite une clé USB (disponible dans Windows Professionnel et les éditions ultérieures).

nécessite une clé USB (disponible dans Windows Professionnel et les éditions ultérieures). Hyper-V client nécessite un processeur avec des capacités de traduction d’adresse de deuxième niveau (Second Level Address Translation ou SLAT, disponibles dans Windows Professionnel et les éditions supérieures).

nécessite un processeur avec des capacités de traduction d’adresse de deuxième niveau (Second Level Address Translation ou SLAT, disponibles dans Windows Professionnel et les éditions supérieures). Cortana nécessite un microphone et un haut-parleur et est actuellement disponible sous Windows 11 pour l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, le Mexique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

nécessite un microphone et un haut-parleur et est actuellement disponible sous Windows 11 pour l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, le Mexique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La technologie DirectStorage nécessite 1 To ou plus de SSD NVMe pour enregistrer et exécuter des jeux qui utilisent le pilote « Contrôleur NVM Express standard » et un GPU DirectX 12 Ultimate.

nécessite 1 To ou plus de SSD NVMe pour enregistrer et exécuter des jeux qui utilisent le pilote « Contrôleur NVM Express standard » et un GPU DirectX 12 Ultimate. DirectX 12 Ultimate est disponible pour les jeux et les puces graphiques pris en charge.

est disponible pour les jeux et les puces graphiques pris en charge. Présence nécessite un capteur capable de détecter la distance qui sépare l’humain de l’appareil, ou l’intention d’interagir avec ce dernier.

nécessite un capteur capable de détecter la distance qui sépare l’humain de l’appareil, ou l’intention d’interagir avec ce dernier. La visioconférence intelligente nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio).

nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio). L’assistant vocal multiple (MVA) nécessite un microphone et un haut-parleur.

nécessite un microphone et un haut-parleur. L’Insertion de trois colonnes à l’écran nécessite que celui-ci ait une largeur de 1 920 pixels effectifs ou plus.

de trois colonnes à l’écran nécessite que celui-ci ait une largeur de 1 920 pixels effectifs ou plus. L’activation/la désactivation du son dans la barre des tâches nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio). L’application doit être compatible avec cette fonctionnalité pour permettre d’activer ou de désactiver le son de manière globale.

nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio). L’application doit être compatible avec cette fonctionnalité pour permettre d’activer ou de désactiver le son de manière globale. Le son spatial nécessite du matériel et des logiciels adaptés.

nécessite du matériel et des logiciels adaptés. Teams nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio).

nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio). L’interaction tactile nécessite un écran ou un moniteur prenant en charge le multipoint.

nécessite un écran ou un moniteur prenant en charge le multipoint. L’authentification à deux facteurs nécessite l’utilisation d’un code PIN, de la biométrie (lecteur d’empreintes digitales ou caméra infrarouge illuminée) ou d’un téléphone équipé des fonctions Wi-Fi ou Bluetooth.

nécessite l’utilisation d’un code PIN, de la biométrie (lecteur d’empreintes digitales ou caméra infrarouge illuminée) ou d’un téléphone équipé des fonctions Wi-Fi ou Bluetooth. La saisie vocale nécessite un PC équipé d’un microphone.

nécessite un PC équipé d’un microphone. La fonctionnalité sortie de veille à la voix nécessite une alimentation de veille moderne et un microphone.

nécessite une alimentation de veille moderne et un microphone. Le Wi-Fi 6E nécessite les nouveaux matériels et pilotes WLAN IHV ainsi qu’un point d’accès/routeur compatible avec le Wi-Fi 6E.

nécessite les nouveaux matériels et pilotes WLAN IHV ainsi qu’un point d’accès/routeur compatible avec le Wi-Fi 6E. Windows Hello nécessite une caméra configurée pour l’imagerie proche infrarouge ou un lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique. Les appareils sans capteurs biométriques peuvent utiliser Windows Hello avec un code confidentiel ou une clé de sécurité compatible Microsoft portable.

nécessite une caméra configurée pour l’imagerie proche infrarouge ou un lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique. Les appareils sans capteurs biométriques peuvent utiliser Windows Hello avec un code confidentiel ou une clé de sécurité compatible Microsoft portable. La projection Windows nécessite une carte vidéo qui prend en charge le modèle WDDM (Windows Display Driver Model) 2,0 ainsi qu’une carte Wi-Fi qui prend en charge Wi-Fi Direct.

nécessite une carte vidéo qui prend en charge le modèle WDDM (Windows Display Driver Model) 2,0 ainsi qu’une carte Wi-Fi qui prend en charge Wi-Fi Direct. (L’application) Xbox nécessite un compte Xbox Live, qui n’est pas disponible dans toutes les régions. Consultez les Pays et régions Xbox Live pour obtenir les informations les plus récentes sur la disponibilité. Certaines fonctionnalités de l’application Xbox requièrent un abonnement Xbox Game Pass actif.

Consultez la configuration matérielle minimale requise pour exécuter Windows 11

Il s’agit donc d’une liste exhaustive des exigences requises pour exécuter Windows 11. D’après les spécifications, il sera difficile d’exécuter Windows 11 sur des PC plus anciens. Néanmoins, la communauté des développeurs apportera son soutien à l’exécution de Windows 11 sans le support TPM ou UEFI.

En gros, vous pouvez exécuter Windows 11 sur des ordinateurs dotés d’un firmware BIOS, mais il sera impossible de faire fonctionner le nouveau système d’exploitation sur un processeur 32 bits.