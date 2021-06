Windows 11 : nouvelle interface de bureau, menu Démarrer, Microsoft Store, etc

Hier soir, Microsoft a dévoilé la nouvelle version de Windows lors de son événement virtuel. Bien que le géant de Redmond ait précédemment déclaré que Windows 10 était la dernière version de Windows, il fait aujourd’hui un grand pas en avant. On dépasse l’héritage de plus de 5 ans de Windows 10 avec le lancement de Windows 11.

Oui, la version de nouvelle génération de Windows s’appelle Windows 11. L’objectif principal de Windows 11 est de simplifier l’interface utilisateur Windows, avec un nouveau design du menu Démarrer, des améliorations au Microsoft Store, et bien plus encore. Windows 11 permettra également d’exécuter pour la première fois des applications Android.

Windows 11 : découvrez les nouvelles fonctionnalités

Nouvelle interface utilisateur du bureau et du menu Démarrer

Dès le départ, vous remarquerez que Windows 11 apporte une mise à jour majeure de l’interface utilisateur. Les icônes de la barre des tâches sont désormais centrées, toutes les applications ont des coins arrondis, et Windows donne l’impression d’une bouffée d’air frais. Le plus grand changement est sans aucun doute le menu Démarrer redessiné. De plus, il est désormais flottant (séparé, non plus relié à la barre des tâches) et possède une nouvelle animation de pop-up par rapport à Windows 10.

Bien que Microsoft ait annulé son concurrent Chrome OS, Windows 10X, la société a porté un grand nombre de ses éléments de conception et de ses fonctionnalités sur Windows 11. Cela comprend également un nouveau son de démarrage (écoutez-le à partir du lien ci-joint), de tout nouveaux fonds d’écran, une nouvelle expérience de configuration prête à l’emploi, et plus encore.

Nouvelle interface pour les paramètres et le centre d’action

En outre, Microsoft a également réorganisé l’interface utilisateur des paramètres pour la rendre beaucoup plus propre et facile d’accès. Il y a également un « Centre d’action » redessiné pour un accès rapide à certains paramètres et notifications dans Windows 11. Des boutons pour le Wi-Fi, le Bluetooth, l’économiseur de batterie, l’assistant de mise au point et d’autres paramètres clés y sont intégrés. La fenêtre de lecture de la musique apparaîtra désormais dans le Centre d’action.

Le géant de Redmond a également ajouté une nouvelle fonction « Snap Layouts » qui simplifie l’utilisation des applications sur votre PC sous Windows 11. Vous pouvez désormais survoler le bouton de maximisation dans les apps pour voir les options de mise en page, comme indiqué ci-dessous.

Widgets de Windows 11

Le prochain grand changement de Windows 11 est le nouveau panneau d widgets. Il est facilement accessible depuis les nouvelles icônes centrées de la barre des tâches. Il s’agit d’un flux personnalisé qui affiche les mises à jour de la météo, les dernières nouvelles sélectionnées à votre goût, et plus encore. Nous ne savons pas encore si Windows 11 prendra en charge les widgets tiers d’autres fabricants d’applications ou non.

Microsoft Store remanié

Comme la rumeur le laissait entendre depuis longtemps, Windows 11 apporte un Microsoft Store redessiné et plus puissant. Le plus grand changement est que la société vous offre désormais l’accès aux applications UWP, aux PWA ou aux applications Win32 directement depuis la boutique.

Si c’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs, les développeurs trouveront également leur compte dans le nouveau Microsoft Store, car l’entreprise ne les oblige pas à partager les revenus. Les développeurs peuvent intégrer leur propre moteur de commerce à leurs applications et conserver 100 % de leurs revenus.

Applications Android sur le Microsoft Store

Une autre mise à niveau importante du Microsoft Store est la prise en charge des applications Android. Et oui, vous avez bien lu. La société a intégré l’Amazon Appstore directement dans le Microsoft Store pour vous permettre de télécharger des applications Android sur Windows 11. Microsoft utilise la technologie Intel Bridge pour faire de ce projet une réalité. Vous pouvez ensuite choisir d’épingler ces applications Android au menu Démarrer, à la barre des tâches et à d’autres endroits.

Améliorations pour la tablette, le tactile et les jeux

Microsoft affirme que Windows 11 est plus intuitif sur les appareils tactiles. Le système d’exploitation de bureau de nouvelle génération est le même sur les ordinateurs de bureau et les tablettes. Il est maintenant plus facile de se déplacer dans les applications, la prise en charge de gestes améliorés qui sont analogues à ceux que nous utilisons déjà sur votre trackpad, et l’expérience immersive du stylet.

En ce qui concerne les améliorations apportées aux jeux, Microsoft ajoute la prise en charge de l’Auto-HDR dans Windows 11 pour vous offrir une expérience graphique supérieure. La société porte également son API de stockage direct de la Xbox Series X pour permettre des vitesses de lancement et des performances de jeu plus rapides.

Intégration de Teams

Le nouveau système d’exploitation est également doté d’une intégration native de Microsoft Teams. Vous pourrez joindre vos amis ou collègues directement depuis la barre des tâches, grâce à une icône dédiée dans la barre des tâches.l est clair qu’il s’agit d’un grand changement par rapport à Skype, qui était fourni avec Windows 10, et il y a même un bouton universel pour le couper son dans la barre d’état système pour que vous puissiez facilement couper votre microphone dans toutes les applications.

Windows 11 : une mise à niveau passionnante pour Windows !

Alors oui, Microsoft passe enfin de Windows 10 à Windows 11 avec une myriade de mises à jour nouvelles et passionnantes. Vous obtenez une nouvelle interface utilisateur de bureau, des éléments de conception Windows 10X, un ensemble de nouveaux sons et fonds d’écran, et d’autres améliorations. Mais tout cela ne signifie pas que le géant de Redmond s’éloigne de sa stratégie Windows-as-a-service. Vous obtiendrez désormais des mises à jour gratuites de Windows 11 pour les années à venir.