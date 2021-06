L’Apple Watch Series 7 sera dotée d’une batterie considérablement améliorée

Apple a évidemment gardé le silence sur ses plans concernant l’Apple Watch, mais étant donné que l’appareil est prévu pour septembre, attendez-vous à ce que de plus amples informations fassent surface plus tôt que tard.

Et selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo , il y a une bonne raison pour laquelle il est peu probable que cela se produise cette année. Et tout se résume à un autre domaine qu’Apple souhaite améliorer sur sa smartwatch : l’autonomie de la batterie.

Nous savons depuis un certain temps qu’Apple travaille actuellement sur des éléments tels que la surveillance de la glycémie et le suivi de la température corporelle, mais selon divers rapports, ces fonctionnalités pourraient ne pas faire leur apparition sur l’Apple Watch de cette année.

L’Apple Watch Series 7 devrait débarquer à l’automne prochain avec des améliorations massives , non seulement en termes de design, puisque l’appareil pourrait enfin être doté de bords d’écran plus petits, mais aussi en ce qui concerne les fonctionnalités.