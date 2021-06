L’iPhone 13 n’aura pas une version de 1 To de stockage

Apple devrait annoncer de nouveaux iPhone dans moins de trois mois. L’iPhone 13 ou l’iPhone 12s n’a pas encore été dévoilé, mais les rumeurs s’enchaînent. Tout le monde sait qu’Apple travaille dur pour préparer l’iPhone 13 pour son grand lancement, car la société veut que la nouvelle série soit sur le marché sur le traditionnel calendrier de lancement en septembre.

Et plus nous nous rapprochons de cette période automnale, plus les informations sur les smartphones de nouvelle génération font les gros titres.

Cette fois, un rapport de TrendForce nous fournit des détails supplémentaires concernant les options de stockage à venir sur la gamme d’iPhone 13, et c’est particulièrement important parce que la précédente spéculation indiquait qu’Apple envisageait d’ajouter une version de 1 To dans sa flotte de flagships.

Mais, selon cette source, il s’avère qu’il n’y aura pas d’iPhone 13 doté de 1 To de stockage, car TrendForce affirme que le géant technologique basé à Cupertino s’en tiendrait aux mêmes options de stockage que sur l’iPhone 12.

« La série d’iPhone 12s sera dotée des processeurs Apple A15 fabriqués au nœud 5 nm+ de TSMC. En ce qui concerne l’écran, les nouveaux modèles seront équipés de panneaux AMOLED flexibles avec la technologie d’écran tactile On-cell ; les deux modèles Pro seront également dotés d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. À en juger par les prix de départ de la série d’iPhone 12s ainsi que par les différences entre les prix de détail des divers modèles, TrendForce s’attend à ce que les capacités de stockage des nouveaux combinés restent identiques à celles de leurs homologues iPhone 12“, peut-on lire dans un rapport publié par la société.

De plus, commençant par la production de l’iPhone 13, TrendForce prévoit jusqu’à 223 millions d’unités en raison de l’augmentation des vaccinations et de l’assouplissement imminent des confinements aux États-Unis et en Europe. Et, Apple devrait bénéficier de l’abandon par Huawei d’une partie de ses parts de marché pour les smartphones haut de gamme, et les ventes des nouveaux iPhone en 2 h 21 seront probablement stimulées, grâce à cette évolution.

Quatre iPhone lancés en septembre

En outre, TrendForce affirme qu’Apple travaille sur plusieurs mises à niveau de la caméra, les modèles Pro devant présenter des améliorations substantielles. « Concernant les caméras, Apple a mis à niveau les principales caméras de tous les smartphones iPhone 12s pour inclure des technologies de stabilisation d’image par déplacement de capteur. Pour les modèles Pro, non seulement leurs caméras ultra-larges sont désormais équipées d’un objectif 6P (ce qui constitue une mise à niveau par rapport à la génération précédente), mais elles sont également capables de fonctions autofocus. Notamment, il convient de souligner que les scanners LiDAR ne sont disponibles que sur les modèles Pro », précise le site.

La nouvelle gamme d’iPhone comprendra quatre modèles, tout comme la génération actuelle, bien qu’à ce jour, on ne sache toujours pas si une version mini sera toujours lancée ou non.