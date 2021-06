Le Galaxy S21 FE de Samsung lancé à moins de 600 € ?

Si cette rumeur est vraie, Samsung mise gros sur le Galaxy S21 FE pour remplacer le Galaxy Note 21 cette année. Mais, il se murmure aussi que les ventes du Galaxy S21 ne sont pas très bonnes et que ce smartphone pourrait aider à compenser les pertes de l’entreprise. Le Galaxy S21 FE devrait être annoncé en août aux côtés du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 .

Le prix est encore plus surprenant étant donné les spécifications annoncées pour le smartphone « Fan Edition ». Celles-ci incluent un processeur Snapdragon 888 ou Exynos 2100, une connectivité 5G et une grande batterie d’une capacité 4 500 mAh. Certes il y aura des compromis ici et là, mais il pourrait être très proche du Galaxy S21 standard, lancé au prix de 859 euros.

Il semble que Samsung prenne l’habitude de lancer des smartphones « Fan Edition » qui sont censés être des versions plus modestement équipées de ses flagships. Bien que son existence n’ait pas été confirmée, certains s’attendent déjà à ce que le Galaxy S21 FE fasse ses débuts dans environ deux mois. Les attentes et la curiosité sont encore renforcées par l’absence d’un Galaxy Note 20 FE depuis le lancement de son homonyme l’année dernière.

Bien que ce ne soit guère idéal, la plupart d’entre nous ont probablement accepté la réalité que chaque nouveau smartphone sera plus cher que son prédécesseur, à de très rares exceptions près. C’est d’autant plus vrai lorsque le modèle de nouvelle génération offre davantage de fonctionnalités ou de meilleurs composants, ce qui est souvent le cas pour la plupart des séries de smartphones.