Google pourrait lever le voile sur son premier Pixel pliable cette année

by

by

Il semble que Google veuille suivre la tendance des smartphones pliables, et ajouter un Pixel Fold à sa gamme. Selon The Elec, la production de l’écran pliable du Pixel Fold commencera en octobre, et il s’agirait d’un panneau OLED.

En 2020 et à travers certains documents qui se sont retrouvés sur la toile, nous avons entendu dire que Google travaille sur un smartphone Pixel pliable. Toujours en février, certaines sources ont rapporté que Google travaillait sur le lancement de son appareil pliable cette année. De plus, certaines vidéos du concept Pixel pliable ont fuité et ont montré son magnifique design. Mais alors que nous nous rapprochons de la fin de l’année 2021, le smartphone pliable de Google se rapproche également de son lancement.

Apparemment, Samsung est responsable de la production de ces panneaux pour Google. Cependant, d’autres entreprises comme Vivo et Xiaomi pourraient également décider d’utiliser ce type de panneaux.

Il n’y a pas encore beaucoup d’informations sur le supposé Pixel Fold — ou quelque soit le nom que le géant de la recherche va lui donner, mais son design pourrait être identique au Galaxy Z Fold 2. À titre informatif, le smartphone serait également doté d’un écran de 7,6 pouces.

Bien sûr, il n’est pas surprenant que Samsung veuille produire des panneaux pour Google, car la firme a une certaine expertise dans la production de panneaux pliables pour différents appareils.

Un lancement avec le Pixel 6

Google a l’habitude de présenter ses nouveaux smartphones au début du mois d’octobre. Évidemment, le smartphone pliable de la société n’arrivera pas à ce moment-là, car la production vient de commencer. Mais, le quatrième trimestre 2021 est le moment le plus propice pour dévoiler le Pixel Fold aux côtés de la gamme Pixel 6.

Si l’idée d’un smartphone pliable semble désormais acquise, qu’en est-il d’un smartphone enroulable ? Un utilisateur sur Twitter a donné quelques indices sur un smartphone de Google doté d’un écran enroulable. Bien que ce type de panneau ne soit pas encore disponible sur le marché des smartphones grand public, peut-être que Google s’échauffe pour dévoiler un smartphone Pixel sera un écran enroulable dans les prochaines années.