Sony annonce les écouteurs à réduction de bruit WF-1000XM4 avec LDAC et IPX4

La qualité du son devrait être améliorée grâce à la dernière version de la technologie de mise à l’échelle de Sony, DSEE Extreme, qui est conçue pour améliorer le rendu des fichiers musicaux compressés. Les écouteurs sont également compatibles avec 360 Reality Audio, le format audio immersif de Sony, mais vous devrez utiliser un service de streaming compatible (comme Deezer) pour en profiter. L’application Headphones Connect de Sony (disponible sur les appareils iOS et Android) vous aidera à configurer 360 RA, à gérer les assistants virtuels comme Google Assistant et Amazon Alexa, et à personnaliser vos paramètres audio.

Pour optimiser davantage les appels téléphoniques, Sony a calibré les microphones de ces écouteurs pour qu’ils ne captent que les sons provenant de la bouche de l’utilisateur, et affirme qu’ils capteront chaque mot, même dans les environnements très bruyants. Enfin, les WF-1000XM4 sont dotés de la technologie “Speak-to-chat“, qui interrompt automatiquement la musique dès que l’utilisateur parle à quelqu’un, laissant ainsi passer le bruit ambiant qui avait été coupé. Les commandes tactiles vous permettront également d’activer/désactiver l’annulation du bruit et de lecture, mettre en pause ou sauter des morceaux.

Ce processeur fonctionne en conjonction avec des microphones à double capteur de bruit qui détectent les bruits extérieurs, et des haut-parleurs doubles de 6 mm spécialement conçus pour les bloquer. Mais, la guerre de Sony contre tous les sons qui n’émanent pas de vos écouteurs va encore plus loin.

Après quelques semaines de fuites, Sony a officiellement annoncé ses derniers écouteurs phares entièrement sans fil . Dotés d’un design entièrement revu et 10 % plus petit que leurs prédécesseurs, les écouteurs WF-1000XM4 sont également équipés d’une nouvelle puce de traitement qui permet d’améliorer la suppression du bruit ” à toutes les fréquences “, selon Sony.