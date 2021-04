Voici le Lenovo Legion 2 Pro, et son module caméra, premier du genre

Outre le lancement de matériel de jeu haut de gamme sous sa populaire marque Legion, Lenovo a décidé de mettre un pied sur le marché des smartphones de jeu l’année dernière. Elle a présenté un smartphone Legion centré sur les jeux au début de l’année dernière. Maintenant, la société se prépare à dévoiler son successeur, le Lenovo Legion 2 Pro, ce jeudi 8 avril en Chine.

Mais comme on en a l’habitude maintenant, avant même le lancement du smartphone, nous savons beaucoup de choses sur ce dernier. Et, des photos du Legion 2 Pro ont fuité en ligne. Celles-ci ont été partagées sur le site chinois Weibo et elles montrent le smartphone sous tous les angles.

Comme vous pouvez le voir, le Lenovo Legion 2 Pro ressemble à un smartphone traditionnel à l’avant. Cependant, l’arrière de l’appareil comporte un module photo assez unique situé au milieu de la coque arrière. Il est surélevé par rapport aux deux autres moitiés. Le design à trois panneaux à l’arrière a l’air futuriste, mais ce n’est pas le plus joli. En outre, l’appareil se balance d’avant en arrière comme une balançoire lorsqu’il est posé sur une table, ce qui peut être gênant. L’appareil sera disponible en blanc et en noir.

Ce module contient les capteurs de la caméra, un ventilateur de refroidissement visible de l’extérieur et le logo Legion avec un éclairage RVB. Il y a également un évent de refroidissement sur le bord du module qui est conçu comme une partie du système de refroidissement à double ventilateur du smartphone. Si vous ne le saviez pas, le Legion 2 Pro sera le premier smartphone de jeu au monde à disposer d’un système de refroidissement turbo à double ventilateur.

En outre, ce module loge une caméra frontale pop-up de 44 mégapixels incrustée sur le côté.

Spécifications ?

En outre, les images montrent également l’écran AMOLED de 6,91 pouces d’une résolution full HD+. Selon les précédentes confirmations, l’écran sera doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz et d’un taux d’échantillonnage tactile multi-doigts de 720 Hz avec un délai de réponse tactile de 3,8 ms. C’est plus de 50 % plus rapide que le taux d’échantillonnage tactile multi-doigts de 8,3 ms du dernier Black Shark 4.

En ce qui concerne les composants internes, nous savons déjà que le Legion 2 Pro sera alimenté par le processeur Snapdragon 888 5G. Il n’y a aucune information sur les variantes de RAM et de stockage de l’appareil. Cependant, selon une récente fuite sur AnTuTu, vous trouverez jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage interne UFS 3.1. Le Legion 2 Pro sera également livré avec une grosse batterie d’une capacité de 5 500 mAh avec un support pour la charge rapide de 90 W.

Rendez-vous dans quelques jours pour tout savoir !