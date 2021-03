Voici les Black Shark 4 et 4 Pro dotés de processeur Snapdragon 888 et une charge rapide de 120 W

Black Shark, le fabricant de smartphones de gaming sous l’égide de Xiaomi, a dévoilé aujourd’hui en Chine la gamme Black Shark 4. La société a lancé deux nouveaux appareils, le Black Shark 4 et le Black Shark 4 Pro. Les deux appareils se vantent de spécifications analogues, y compris la puce Snapdragon 888 haut de gamme, un bloc de caméra à triple capteur, une charge rapide de 120 W, et plus encore. Mais, ils ont des designs légèrement différents.

Donc, avant de parler du prix et de la disponibilité, regardons de plus près les principales spécifications et caractéristiques de la gamme de smartphones Black Shark 4.

Les Black Shark 4 et 4 Pro présentent des caractéristiques analogues. Pour commencer, les deux modèles disposent d’un écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. C’est le taux de réponse tactile le plus élevé de tous les smartphones. Il est plus élevé que le dernier Poco F3 qui se targue d’un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et que le futur Xiaomi Mi 11 Ultra qui devrait présenter un taux de saisie tactile de 480 Hz.

L’écran, sur les deux modèles, a un trou pour loger la caméra frontale. À l’arrière, les Black Shark 4 et 4 Pro sont équipés de trois caméras. L’objectif principal de la version Pro est un capteur de 64 mégapixels, tandis que le modèle non Pro est équipé d’un objectif principal de 48 mégapixels. En outre, on trouve également un capteur ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de 5 mégapixels sur les deux modèles.

En outre, les deux modèles disposent de deux boutons de déclenchement physiques intégrés au châssis de l’appareil. Ces boutons sont encastrés dans le châssis de l’appareil, mais sortent pour devenir des boutons à presser à la demande. Ils peuvent être utilisés comme des boutons supplémentaires pour les jeux et comme des boutons d’un seul clic pour de simples commandes.

En outre, les deux modèles sont dotés d’un système de charge rapide de 120 W.

Black Shark 4/4 Pro : principales différences

Venons-en maintenant aux principales différences entre les deux appareils. Il n’y en a pas beaucoup. L’une des principales différences entre les variantes Pro et non Pro est le processeur. Le Black Shark 4 standard est équipé du processeur Snapdragon 870 de Qualcomm. D’autre part, la variante Pro comprend le processeur phare Snapdragon 888 5G sous le capot.

Une autre différence entre les modèles est dans le langage de conception physique, plus précisément le panneau arrière. Le Black Shark 4 standard est doté d’un panneau arrière simple, sans aucune touche de design supplémentaire à l’arrière. Au contraire, le Black Shark 4 Pro est doté d’une face arrière brillante avec un grand motif en forme de X et des lumières LED pour un look digne d’un joueur.

Prix et disponibilité

En ce qui concerne le prix et les options de stockage, le Black Shark 4 est proposé en Chine en trois options de stockage. Le modèle de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne coûte 2 499 CNY (~ 325 euros). Le prix passe à 2 699 CNY (~ 350 euros) pour le modèle 8 Go de RAM + 128 Go de stockage, tandis que la variante la plus haut de gamme avec 12 Go de RAM + 256 Go de stockage coûte 3 299 CNY (~ 425 euros).

Le Black Shark 4 Pro est également proposé avec trois options de stockage. Le modèle de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé au prix de 3 999 CNY (~ 520 euros). Il passe à 4 499 CNY (~ 580 euros) pour la variante avec 12 Go et 256 Go de stockage. Le modèle haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage sera disponible pour 5 299 CNY (~ 685 euros) en Chine.

Les Black Shark 4 et 4 Pro seront mis en vente à partir du 26 mars, accompagnés de nouveaux accessoires tels que le casque de jeu, le Black Shark Cooling Back Clip 2 Pro et les étuis blindés/fluorescents.