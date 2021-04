Une fuite confirme que l’iPhone 13 pourrait être doté d’une plus petite encoche

De plus amples informations devraient être fournies prochainement, car Apple souhaite apparemment que tous les modèles d’iPhone 13 soient lancés selon le calendrier habituel en septembre . Cela signifie que l’appareil devrait être finalisé et prêt pour l’étape finale de production en été, alors attendez-vous à ce que d’autres fuites fassent surface dans les mois à venir.

En d’autres termes, la nouvelle encoche pourrait être un peu plus haute, et comme vous pouvez le voir sur la photo de comparaison ici, c’est quelque chose qui est clairement visible en mettant l’iPhone 12 Pro et le nouvel iPhone 13 Pro côte à côte.

Mais pour l’instant, l’encoche de l’iPhone 13 Pro mesure 5,35 mm de hauteur et 26,8 mm de largeur , donc elle est légèrement différente de celle de l’iPhone 12 Pro, qui mesure respectivement 5,3 et 34,83 mm.

Publiées par le site japonais Mac Otakara, les images sont censées être basées sur la version de 6,1 pouces de l’iPhone 13 — et comme vous pouvez le voir ci-dessous, elles montrent que l’encoche est sur le point de devenir un peu plus petite. Elle est également en train d’être revue, avec la caméra frontale déplacée de la droite vers la gauche.

Apple prévoit de rendre l’encoche de l’iPhone plus petite est quelque chose que nous entendons à peu près chaque fois que la société s’apprête à sortir un modèle de nouvelle génération. Et maintenant que l’ iPhone 13 arrive, la même rumeur fait également les gros titres, bien que cette fois, nous ayons également des photos pour confirmer le tout.